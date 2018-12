GALERII | Tallinna vanalinnas toimus täna lastekärude paraad! Vaata, millised erinevatest aastakümnetest pärit kärud tänavatel liikusid

Kärude paraadi idee peitub soovis näidata ka teistele huvitavaid aspekte maaelust, mistõttu inimesed Kärust panid selga kostüümid 1920ndatest kuni 1980ndateni ning võtsid kaasa ka vastava ajastu kärud ja marssisid nendega läbi pealinna.

Aljona Suržikova ja Sergei Trofimov asutasid 2012.aastal Käru Heade Tegude Muuseumi eesmärgiga arendada kultuurielu Käru alevikus. Aastate jooksul on soetatud hoones tehtud mitmeid näitusi, moeshowsid, kohtumisi ja filminäitamisi. Käesoleva aasta suvel tuli mõte teha Kärus Kärude Muuseum ja idee leidis kohe paljude seas toetust, kes huviga kärude ekspositsiooni avamist ootavad. Samal aastal algaski aktiivne kärude ja lastevankrite kogumine.

Hetkel kuulub Kärude muuseumi kollektsiooni umbes 60 käru. See kasvab pidevalt kuna inimesed toovad jätkuvalt kärusid juurde.

Kahjuks enamus kärusid, mis antakse muuseumile on väga halvas seisukorras ja neid peab restaureerima, mis on väga kallis ja keeruline töö. Seetõttu on muusemil hetkel käimas ka hooandja projekt, eesmärgiga korjata raha kahe 19. sajandi käru ostmiseks ja paljude kärude renoveerimiseks.