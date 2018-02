Põgene metsiku ostupalaviku eest ehk kuidas osta mugavalt internetist

Räägitakse, et inimesed jagunevad kaheks – need, kes eelistavad poest ostmist ja need, kes internetist. Millisesse gruppi kuulud Sina?

Enne, kui sellele küsimusele vastad, soovime Sulle rääkida rohkem just Douglase e-poes ostmise kohta, sest see eristub teistest mitmete väga meeldivate eeliste poolest.

Eelised internetist ostmisel

Kahtlemata on igal ostuviisil omad eelised ja erisused. Internetis saad ostelda endale sobival ajal ööpäevas, ka pärast keskööd või hommikul vara, enne kui teised on ärganud. Võid valida tooteid endale sobivas tempos ja mõelda ostu üle kiirustamata – Sind ei mõjuta teiste ostjate sagimine, mis justkui sunnib otsuse tegemisel rapsima. Veebipoes on mõnus tooteid võrrelda, näiteks avades veebilehitsejas mitu akent korraga (iga eraldi toote jaoks), ja otsida samal ajal infot valitud toote kohta. Lugeda meelepäraseid ja usaldusväärseid ilublogisid ning kommentaare foorumites. Ja tellimuse saad kätte Sulle sobivaimas kohas, sest tarneviisid on paindlikud.

Douglas.lv erilised lisaboonused

Douglase missioon on luua eeltingimusi, et tagada kaupluse klientidele positiivne ostukogemus. Seetõttu oleme kandnud hoolt, et iga tellimus Douglase e-poes valmistatakse ette hoole ja südamlikkusega.

Douglase e-poest saadavad boonused:

tasuta tootenäidised, mida lisame igale ostule, et saaksid tutvuda uuemate ja aktuaalseimate toodetega;

elegantne pakend. Sinu palvel saame pakkida tooteid kingitustena, samuti kirjutada südamliku õnnitluskaardi isikliku pühendusega;

regulaarselt toimuvad head kampaania- ja sooduspakkumised. Jälgi uudiseid www.douglas.lv/ru/;

lai kaubavalik – Douglas on suurim kosmeetika ja parfüümide jaemüüja;

eksklusiivsed kaubamärgid, mida pole võimalik soetada teistest kauplustest – Douglase kollektsiooni tooted, Artemis, Eisenberg, Abercrombie & Fitch, Origins, Urban Decay, Bobbi Brown jt.

Saad esteetiliselt vormistatud ostu ja meeldiva ostukogemuse!

Kuidas Douglase e-poes ostuprotsess toimub?

E-poe avamisest kauba kättesaamiseni on üheksa sammu.

Mine www.douglas.lv/ru ja tutvu e-poe pakkumistega. Sind huvitavat toodet saad otsida nii kategooriates „Nahahooldus“, „Lõhnad“, „Make-up“, „Juuksehooldus“ ja „Kaubamärk“ kui ka otsingus kodulehe ülaosas. Kui oled valinud soovitud toote, vajuta lingile „Lisa korvi“. Mine ostukorvi ja vali link „Osta“. Ostukorv asub lehe ülaosas! Täida lahtrid tellimuse tarnimiseks vajalike andmetega. Kui oled ennast registreerinud, siis on vajalik sisselogimine oma e-posti ja parooliga. Kui ostad esimest korda, on vajalik registreerimine. Vali, kus on Sulle tellimuse kättesaamine mugavam: oma elukohas, mõnel muul aadressil või Omniva pakiautomaadist? Kontrolli, kas kogu informatsioon ja valitud tooted on õiged ning vajuta lingile „Kinnita tellimus“. Vali makseviis: internetipank (Swedbank, Nordea, SEB), teise panga ülekanne, krediitkaart, sularaha (valides kohaletoimetamise kulleriga) või kinkekaart (tuleb sisestada kaardinumber ja -kood). Vajuta lingile „Kinnita tellimus“! Soorita makse ostu eest!

Kui makse on laekunud, tuleb Sulle kõne või sõnum Douglase e-poest või kullerilt (vastavalt Sinu valitud tarneviisile), mis teavitab tellimuse kättesaamise päevast.

Kohaletoimetamise võimalused on paindlikud

Douglase e-pood tarnib tooteid Omniva pakiautomaatidesse üle kogu Eesti.



Tellimuse kättesaamise võimalused:

Omniva pakiautomaat (tarne maksumus 3,39 €)

kulleriga (tarne maksumus 4,99 €)

Kui soetad kaupa vähemalt 49,95 € väärtuses, tarnitakse see tasuta Sinu valitud tarneviisil.

Millal saad tellimuse kätte?

See toimetatakse kohale kahe-kolme tööpäeva jooksul alates makse laekumise hetkest.



E-poes ostmine on turvaline. Kauplemine toimub vastavalt õigusaktidele. Isikuandmete kaitse, kauba tagastamise toiming, probleemsete situatsioonide lahendamisviisid ja teised tähtsad küsimused leiad kodulehe jaotisest „Tingimused“. Tutvu nendega! Rohkem teavet e-poes ostmise kohta otsi www.douglas.lv/ru. Ilusaid ja rõõmu pakkuvaid oste!