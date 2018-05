Tohutult inspireeriv lugu! 60aastane naine jõudis pärast rinnavähi seljatamist edukalt täispika triatloni IRONMAN finišisse

Mary avastas end treenima hakates, et talle meeldis seitse päeva nädalas end liigutada teha. Ta nautis värskes õhus olemist ja ka oma toitumisele tähelepanu pööramine polnud naise jaoks mingi probleem. Päevadel, kui tal raske oli, meenutas ta endale, kui õnnelik inimene ta on, et ta on ikka veel elus ja saab end sel viisil proovile panna.

Ironmaniks valmis

Pärast 14 kuu pikkust intensiivset trenni oli Mary Ironmaniks valmis, aga ujumise osa oli tema jaoks ikka väga raske. “Mind müksati ja löödi vee all. Ma oleksin nagu pesumasinas olnud,” meenutab ta.

Järgmisena ootas teda ees rattasõit ja seejärel jooks. Kuigi ta oli surmväsinud, oli tema eesmärk lihtsalt finišisse jõuda, aga lõpuks selgus, et tal õnnestus oma vanusegrupis esimeseks tulla.

Kaks kuud hiljem suundus ta Hawaiile Ironmani maailmameistrivõistlustele. “Ma polnud selleks vaimselt valmis,” räägib Mary. “Aga seal ma olin, vastamisi maailma parimate sportlastega.” Vaatamata niiskusele, kuumadele ilmadele ja avameres ujumisele, mida ta kirjeldab kui “hirmuäratavat”, sai Mary kolmanda koha.

Ei kavatsegi peatuda

Üks triatlon on enamikule inimestele piisav, aga Mary suhtumine oli teine. “Ma mõtlesin, et äkki prooviks edasi,” väidab ta.

Viimase seitsme aasta jooksul on Mary lõpetanud üheksa Ironmani võistlust ja üle 20 muud triatloni. “Ma naudin iseendaga võistlemist,” selgitab ta.

Mary sai just 67aastaseks, aga ta ei plaani lähiajal tempot aeglustada. “Ma ei kavatsegi kombekalt vananeda. Ma ei taha lihtsalt diivanil istuda,” kinnitab naine. “Ma tunnen, et mul on vedanud, et ma olen elus.”

Allikas: Runners World