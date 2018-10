“On väga hirmuäratav aeg noortele Ameerika meestele, sest sa võid olla süüdi milleski, milles sa tegelikult süüdi ei ole,” väitis Trump. “See on väga, väga keeruline aeg.”

Kavanaugh vastu esitatud süüdistused, mille hulka kuulub seksuaalne ahistamine ja enda paljastamine ühele noorele naisele, kui nad mõlemad olid alles keskkoolis, on taas tõstatanud teema, kuidas mehed ikka tohivad naisi kohelda ja lükanud uue hoo sisse liikumisele #MeToo. President Trump on aga kõigile süüdistustele vaatamata Kavanaugh’d toetanud ja kaitsnud.

“See on väga hirmuäratav situatsioon, kui keegi on süüdi seni kuni tõestatakse, et ta on süütu. Olen terve elu kuulnud versioon, et oled süütu kuni tõestatakse, et sa oled süüdi, aga nüüd oled süüdi enne kui tõestatakse, et oled süütu. See on väga, väga keeruline standard,” väitis Trump ajakirjanikele. “Sa võid olla keegi, kes on terve elu ideaalselt käitunud ja keegi süüdistab nüüd sind milleski.”

Naised nii ei arva

Teisipäeval kritiseeris näitleja ja aktivist Alyssa Milano president Donald Trumpi arvamust, väites, et seksuaalne ahistamine on Ameerikas justkui intitutsionaalselt aktsepteeritud, kirjutab Huffpost. “Meestel on praegu raske? No kuule! Naistel, noortel inimestel on olnud põlvkond põlvkondade järel raske,” ütles naine.