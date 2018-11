Lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt: vägivaldses paarisuhtes tekkinud kahjustus kahjustab ka inimese suutlikkust olla lapsevanem

“Pealtnägijana selles kodus elajana jäävad tal paljud asjad lihtsalt saamata ja mida väiksem on laps, seda suuremad on kahjustused,” möönas ta. Tahaks ju loota, et ta on nii väike, et ta ei mäleta ja ei tea, aga kõik, mis juhtub kõne-eelsel ajal jääb inimesele kehasse ja nende mälestustega on hiljem meeletult raske töötada, sest, mida sa sõnastad, kui kogemus ei ole sõnaline. Mälestuspildil ei ole sõnu ega kõnet juures.”

Lastepsühhiaater tunnistab, et ta näeb ka oma töös, et kui peres on mitu last, siis isegi, kui elu on muutunud ja turvaline, siis psüühikaprobleemid, mis lastel tekivad on erinevad ja paraku on kõige keerulisemad mured nendel lastel, kes kriisi ajal olid kõige väiksemad. “Väikeste laste puhul on eriti keeruline otsuseid vastu võtta: kes, kus ja kelle juures edasi elab, kas oma vanemate juures või kuskil mujal. Mida väiksem on inimene, seda keerulisem on teda tegelikult aidata,” möönab Visnapuu-Bernadt.

Miks trauma lapsele nii paha on?

Psühhiaater tõdeb, et nii karmilt, kui see ka kõlab, jääb laps lähisuhtevägivalla puhul hooletusse. “Kummalgi vanemal pole õiget hingejõudu, vaimset jõudu ega keskendumisvõimet, et ka laste psühholoogiliste vajaduste eest hoolitseda,” selgitab ta. “Püsiv hirmu kogemine tekitab püsiva hirmu ja ärevuse seisundi, mis jääb. Laste puhul kahjustab trauma nende arengut ja see, kuidas tema areng oleks võinud minna, jääb arenemata. Tal ei olnud jaksu areneda ega õppida. On ka arengu hilistumist ja emotsionaalse arengu hilistumist.”