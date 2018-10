Melania Trump: naised peavad suutma tõestada, et neid on seksuaalselt ahistatud

“Ma toetan naisi ja neid tuleb ära kuulata. Me peame neid toetama, aga ka mehi, mitte ainult naisi,” ütles ta, mille peale talt küsiti, kas tema arvates on mehi, keda süüdistatakse seksuaalses ahistamises, ebaausalt koheldud. “Ma seisan koos naistega, aga me peame olema võimelised oma sõnu tõestama. Sa ei saa lihtsalt kellelegi öelda, et mind ahistati või mulle tehti midagi, sest vahel läheb meedia üle piiri ja viis, kuidas nad kellegi lugu portreteerivad, on vale. See pole õige.”

Melania sõnad järgnevad tema abikaasa, president Donald Trumpi öeldule, kui ta väitis, et praegune aeg on noortele meestele Ameerikas väga hirmuäratav. “On väga hirmuäratav aeg noortele Ameerika meestele, sest sa võid olla süüdi milleski, milles sa tegelikult süüdi ei ole,” väitis president Trump. “See on väga, väga keeruline aeg.”

Allikas: Elle.com