USA üllatab taas: President Trump soovib, et kõik värsked emad valiksid laste rinnaga toitmise asemel rinnapiimaasendajad

New York Times paljastas pühapäeval USA kindla eesmärgi ähvardada kõiki riike, kes naturaalset rinnapiima propageerivat reformi toetavad. Ameerika delegatsioon nägi WHO koosviibimisel vaeva, et eemaldada resolutsioonist kõikide liikmesriikide valitsustele suunatud üleskutse kaitsta, innustada ja toetada laste rinnaga toitmist. Lisaks oli USA esindajate eesmärgiks eemaldada resolutsioonist punktid, mis väidavad, et rinnapiima asendajad võivad lastele kahjulikku mõju avaldada. Antud resolutsioon põhineb aastatepikkusel teadustööl, mille kohaselt on just rinnapiim beebidele kõige parem. Selle eesmärgiks on innustada kõiki liikmeriike võtma ette kindlaid samme, et vähendada eksitavate reklaamide levimist, mis propageerivad imikutele mõeldud piimasegusid.

Kui USA esindajad mõistsid, et salakaval sõnastuse muutmine resolutsioonis ei ole edukas, oli nende järgmiseks sammuks liikmesriikide ähvardamine. Esmajoones ähvardas USA Ecuadori. Nimelt sõnasid USA esindajad, et kui Ecuador toetab laste naturaalset rinnaga toitmist ning on rinnapiimaasendajaid tootvate firmade vastu, hakkab USA piirama riikidevahelist kaubandust ning eemaldab igasugused sõjalist abi pakkuvad sidemed. Selle tagajärjel hakkasid mitmed teised riigid resolutsiooni toetamisest taganema, kartes samasugust saatust.

Pärast pikki arutelusid jõuti resolutsiooni osas siiski üksmeelele. Seda suuresti tänu Venemaale, kelle esindajad olid igasuguse USA väljapressimise vastu ning asusid paika panema konkreetseid samme, mis ülemaailmset rinnapiima propageerimist toetavad. Üllatavalt oli Venemaa üks väheseid riike, keda USA ei ähvardanud.

Kuigi lõplikult käiku läinud resolutsioon peegeldas suuresti originaalteksti, läks Timesi andmetel siiski läbi ameeriklaste soov eemaldada sellest punkt, mis oleks lubanud Maailma Terviseorganisatsioonil pakkuda igasugust lisaabi organisatsioonidele, kes püüavad takistada rinnapiima asendajate ebasobivat propageerimist.

Koosviibimisel osalenud USA esindajate soov toetada emade ja laste asemel hoopis rinnapiimaasendajaid tootvaid korporatsioone nagu Nestlé, on toonud kaasa nii terviseekspertide kui välisdiplomaatide pahameele. Nimelt võrreldakse Trumpi valitsust ka selles osas suuresti Obama omaga, kes toetas kogu valitsusaja jooksul tugevalt Maailma Terviseorganisatsiooni initsiatiivi innustada laste rinnaga toitmist.

President Donald Trump pöördus aga oma Twitteri jälgijate poole ja väidab, et New York Timesi artikkel pole tõsi ja ta toetab laste rinnaga toitmist, aga naised, kes vajavad rinnapiimaasendajaid, peaksid jätkuvalt neid ka kätte saama, vahendab ABC News.