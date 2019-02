Vähiravifondi „Kingitud elu“ juhataja Toivo Tänavsuu: oleme sidunud Eesti ühiskonna üheks tervikuks kokku

„Vähk on haigus, mis ei vali. See on Eestis surma põhjuste tipus. Sellesse haigestuda võib igaüks. Vähiravifond on saanud rahvaliikumiseks, mis ei jäta kedagi hädavajaliku ravi ja lootuseta. Oleme oma rohkearvuliste annetajate ja fännide toel saanud kinkida kõikidele fondi sihtgruppi kuuluvatele abivajajatele lootuse, võimaluse proovida parimat ravi, võimaluse elada või isegi terveks saada. Neid inimesi on tänaseks juba ligi 550. See on täna suurim tänupõhjus: Eesti inimesed on lihtsalt imelised. Oleme sidunud Eesti ühiskonna üheks tervikuks kokku,” rääkis vähiravifondi „Kingitud elu“ juhataja Toivo Tänavsuu.

Vähiravifondi tegevjuhi Katrin Kuusemäe sõnul on „Kingitud elu“ fondil Eesti ühiskonna ees tänaseks väga suur vastutus tekkinud. „Oleme 5 aasta jooksul saanud aidata kõiki meie poole pöördunud abivajajaid. Mitte keegi, kes on jäänud selle karmi haiguse küüsi, ei ole jäänud ilma viimasest õlekõrrest ja lootusest. Neil kõigil on olnud unikaalne põhjus elamiseks. Minu piiritu tänu kuulub kõigile meie vabatahtlikele, kes ennastsalgavalt ja tihti oma pere kõrvalt on alati olemas, et koguda kokku heade Eesti inimeste annetused,” ütles Katrin Kuusemäe.