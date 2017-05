Ilukirurgia läbi meistri kogemuse

Palju on artikleid, mis räägivad iluoperatsioonidest ning mitmetest füüsilistest ja emotsionaalsetest hüvedest, mida erinevad välimust tõhustavad protseduurid pakuvad, kuid harvem avaneb võimalus kiigata selle tööstuse köögipoolele. Täna on meil aga harukordne võimalus usutleda dr. Jaan Troosti – oma ala tippspetsialisti, kes on toimetanud inimeste ihu parandamise ja tõhustamise kallal enam kui neli kümnendit.

Kuidas jõudsite ilukirurgiani?

Olles töötanud enam kui 20 aastat üldkirurgina, omasin kõrgemat kategooriat kirurgia erialal. Ühel heal päeval tekkis mul võimalus Eesti-Soome ühisettevõttes hakata tegelema ilukirurgiliste operatsioonidega. See võimalus tundus mulle äärmiselt sümpaatne ning soostusin rakendama oma senist kogemust, et aidata inimestel läheneda oma iluideaalidele. Aasta oli siis vast 1993, mil täiendasin oma teadmisi ilukirurgia erialal ühes tunnustatud erakliinikus Prantsusmaal. See sündmuste jada on praeguseks viinud selleni, et olen esteetiliste operatsioonide kunsti praktiseerinud juba enam kui kakskümmend aastat.

Milline iluoperatsioon on Eestis kõige populaarsem?

Enamik patsiente on naised, kes valdavalt soovivad korrigeerida või suurendada oma rindu.

Kas te oskate öelda, miks enamik naisi just selle protseduuri kasuks otsustavad?

Põhjuseid on mitmeid. Olgu selleks geneetiliselt väiksemapoolsed rinnad ja lihtne soov oma büsti suurendada, emadusejärgselt ära vajunud rinnad, suurema kaalukaotuse tulemusena ära vajunud rinnad või siis rinnavähi tagajärjena tehtav rinna rekonstruktsioon.

Millised on kõige sagedamini esilekerkivad küsimused rinnaoperatsioonide kohta?



Kõige sagedamini uuritakse implantaatide vastupidavuse, eluea ja turvalisuse kohta. Samuti küsitakse, kas rinnasuurendusoperatsioon takistab tulevikus imetamist. Rääkides vastupidavusest, siis implantaadid suudavad taluda oluliselt suuremat jõudu, kui tegelikult mõistlik oleks. Samuti, isegi sellisel ebatõenäolisel juhul, kui implantaat peaks kehas purunema, on selles sisalduv meditsiiniline silikoon loodud olema organismile ohutu – seega miskit halba juhtuda ei saa.

Rääkides implantaatide elueast, siis tänapäeval võib implantaatide elueaks julgelt 10–15 aastat lugeda ning kui probleeme ei teki, ei ole tegelikult ka näidustust implantaatide vahetamiseks. Mis puudutab aga imetamist, siis üldjuhul implantaadid ei sega imetamist, kuid siiski on mõistlik ajastada rinnasuurendusoperatsioon aega, mil plaanitud laps on sünnitatud. Seda sel lihtsal põhjusel, et emadus mõjutab rindade suurust ja välimust üpris palju.

Mis on kõige pentsikumad soovid, mida teie patsiendid on esitanud?

Paraku pean ma siinkohal vastama igavalt, sest väga pentsikuid soove ei ole ma enda karjääri vältel kohanud. Ei inimesi, kes endale sarvi või kihvasid ja vurrusid ihalevad, ega inimesi, kes oma kõrvanibusid ninaga ühendada tahavad. Pikantsemad soovid piirduvad kõigest suurte implantaatide sooviga, nii ütleme 1000 ml – see on enam kui kaks kuni kolm korda suurem keskmisest paigaldatavast implantaadisuurusest. Enamik minu paigaldatud implantaatidest on 285 kuni 365 ml.

Kuidas on rinnasuurendusoperatsioon muutunud viimase paarikümne aasta jooksul?

Peab tunnistama, et kardinaalseid muutuseid ei ole olnud. Pigem on sama protsessi täiustatud peensusteni, viies sel moel riski nulli lähedale ning muutes lõpptulemuse oluliselt paremaks. Mis puudutab implantaate, siis enne viimast paari aastat, väikese erisusega ergonoomiliste implantaatide vallas, oli selles aspektis täielik sisuline stagnatsioon.

Praegu, mil turule on tulnud uued kergekaalulised B-Lite'i implantaadid, on neid hakatud oluliselt enam küsima. See on ka mõistetav, sest kuni 30% kaaluvahe võrreldes vanema põlvkonna implantaatidega on tegelikult märkimisväärne võit. See võimaldab lühendada operatsioonijärgset taastumisaega ning vähendada probleeme tulevikus – sest tavapäraselt võrduvad suured rinnad pahatihti ka seljavaludega. B-Lite implantaatidega on see mure kuni kolmandiku võrra väiksem.

B-Lite – maailma kõige kergemad implantaadid. Foto: The Health Clinic

Mis mõtteid sooviksite te lugejatele lõpetuseks edasi anda?

Ootamatu küsimus. Minu soovitus oleks kindlasti hoolikalt mõtelda, uurida iseseisvalt soovitava operatsiooni kohta internetist, kirjutada tekkinud küsimused üles ning need julgelt konsultatsiooni pakkuvale kirurgile esitada. Siinkohal rumalaid küsimusi olemas ei ole. Mis puudutab aga otsust teha esteetilise kirurgia operatsioon, siis see saab alati olla sügavalt isiklik otsus – inimese keha ja tema elu on ainult selle inimese otsustada. Kui olete veendunud, et soovitav operatsioon viib oma iluideaalile lähemale ja teeb sellevõrra õnnelikumaks, siis tasub seda kindlasti teha.

Dr. Jaan Troost on tegev Tallinnas asuvas butiik-meditsiiniagentuuris The Health Clinic. Kliinik on viimasel ajal lisatähelepanu saanud sellega, et aeg-ajalt üllatavad kampaaniatega, mille raames pakuvad tasuta konsultatsioone.

www.thehealthclinic.eu