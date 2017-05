Mida suudab moodne ilulaser?

Kosmeetilised ebakõlad võivad saata meie nahka kogu elu kortsude, armide, pruunide plekkide ja teiste kõrvalekalletena. Selleks, et neid "apsakaid" kohendada ja eemaldada, kasutatakse fraktsioneeritud CO2-laserit, mis on tunnistatud maailma parimaks ja kõige töökindlamaks.

Kliinik LaserMed tegutseb Eesti turul juba kolm aastat. Seal kasutatakse lasertehnoloogia valdkonna liidri USA kompanii Lumenise ja Saksa firma Asclepioni seadmeid – tehnoloogiaid, mida ei kohta üheski teises Eesti kliinikus. Nende uus fraktsioneeritud CO2-laser UltraPulse on võimas, kiire ja radikaalne.



Milliseid protseduure võimaldab CO2-laser?

Sünnimärkide eemaldamine

Papilloomide eemaldamine

Pigmendilaikude eemaldamine

Lentiigo eemaldamine

Ksantolasmi eemaldamine

Armide korrigeerimine

Venitusarmide korrigeerimine

Keratoosi eemaldamine

Lasernoorendamine

Sissekasvanud küüne eemaldamine ja ravi

Kliinikus on kasutusele võetud ka uus seade kapillaaride laserraviks, mille tootja on Asclepion Laser Technologies, üks maailma professionaalsemaid optikatööstuse kontserne. Asclepion QuadroStar PRO laserkiir mõjutab läbi naha ainult veresooni, mitte ümbritsevat nahka, “keevitades” need kinni.

Laserravile lisaks teeb LaserMedi ilukliinik ilusüste. Botuliintoksiini süstimise teenus on tuntud protseduur, mis kujutab endast mitteoperatiivset vananemisilmingutest vabanemist ning põhineb lihaste lõõgastamisel ja nende kokkutõmbumise ärahoidmisel. Selliste muutuste korral toimub täielik kortsude ja miimikajoonte tekke vältimine. Toime kestab kuni kuus kuud. Olemasolevaid kortse saab kaotada 8–14 kuuks täitesüstidega. Kasutusel on ainult kvaliteetsed ja originaaltooted: Juvéderm, Radiesse, BELOTERO, Luminera Crystalys, VOLUMA™, VOLBELLA™, VOLIFT™, STYLAGE.



Pakuvad ka laserepilatsiooni

Laserepilatsiooni tehakse Eesti juba üle kümne aasta. Paraku kutsutakse selle nimega sageli ka protseduure, mis pole ühestki otsast laseriga seotud – näiteks IPL. LaserMedis epileeritakse uue põlvkonna dioodlaseriga, mille töötas välja maailma juhtiv lasertehnoloogia tootja Lumenis. Firma on tuntud oma paljude innovaatiliste saavutustega laser- ja valgustehnoloogias ning kosmeetiliste tehnoloogiate vallas. Lumenis sai alguse kahe tuntud lasertehnoloogia ettevõtte – Iisraeli Sharplani ja USA Coherenti – ühinemisel.

LaserMed pakub esimesena Eestis unikaalse ja tõhusa laserepilatsiooniaparaadi LightSheer Duet protseduure. LightSheer Duet kasutab uue põlvkonna vaakumabi tehnoloogiaga dioodlasereid, mille sügavaima laineimpulsiga epileerimise tulemus on püsiv. Kui kõik epilatsiooni laserid reageerivad melaniinile ehk karvapigmendile, ei suuda teised tehnoloogiad tungida nii sügavale, et jõuda folliikulini. Lumenis on arendanud ja patentinud tehnoloogia, mille kiirgus on kõige pikem ning suudab pärssida esimeses faasis oleva karvanääpsu sajaprotsendiliselt.

Hetkel maailma parim – laserepilatsiooni süsteem Light Sheer Duet. Foto: LaserMed

„Dioodlaser leiab karva naha seest üles pigmendi järgi ning peatab kõigi esimeses kasvufaasis olevate karvakeste arengu. Kuna korraga on selles faasis umbes 15% karvadest, tuleb protsessi ideaalse lõpptulemuse saavutamiseks korrata,“ selgitab LaserMedi doktor Irina Maksimova.

Laservalgust neelav karv kuumeneb ning edastab soojuse karvajuurde ja -sibulasse, pärssides nende edasi kasvu võimet. Kuna laseripind on suurem, mõjutab see korraga rohkem karvanääpse ja muudab kogu protseduuri kiiremaks teistest karvaeemalduse alternatiividest.

Doktori sõnul on ta Põhjamaades sageli kuulnud müüti, et suvel on laserprotseduurid kahjulikud. „See on tõesti rahvajutt. Lasertehnoloogia on pärit kuumast Californiast, järelikult soojas kliimas ei saa asi sugugi olla. Tänapäeval mõistavad inimesed isegi, et otsene põletav päikesevalgus pole nahale hea ja kiirendab vananemist. Teavad sedagi, et talvine kiirgav päike on sageli isegi aktiivsem ja kahjulikum kui suvine.“



LightSheer Duet on praegu maailma parim laserepilatsiooni süsteem – väga kiire, tuimestuse ja kreemideta!

Kliinikus töötavad juhtiv laserkirurgiaspetsialist Sergei Sarap (CO2 fraktsioneeritud laserravi, lasernoorendamine, sünnimärkide diagnostika, ilusüstid), neuroloog Aleksandr Jesmenov (neuroloogilised konsultatsioonid, migreeni ja hüperhidroosi ehk liighigistamise ravi botuliintoksiiniga, ilusüstid, filler'id ehk täitesüstid). Pääseb ka kliiniku juhataja doktor Irina Maksimova visiidile, kellel on Lumenise ja Asclepioni laseraparaatidega töötamises pikk kogemus.

