FOTOKONKURSS| Purusta oma pruuni rannakehaga suve kuumarekord ja võida HotLipsi kinkekaart

Laadi üles pilt oma rannakehast ja võida vallatu auhind HotLipsilt! Suvi on aeg, mil murda piire, nautida elu ja lõbutseda. Päike on päevad kuumaks kütnud ja HotLips on pannud välja kolmele enam hääli kogunud julgele osalejale kinkekaardid.

Võidukaima pildi omanikku ootab kinkekaart väärtusega 150 eurot, teise ja kolmanda koha eest saab auhinna 50 euro väärtuses. Saad valida endale HotLipsi erootikapoest meelepärase kingituse, mis ka õhtutel maha jahtuda ei lase. Kiirusta, auhinnavõitjad selguvad juba 13. augustil! Tutvu ka auhinna tingimustega. Purusta oma pruuni rannakehaga suve kuumarekord ja võida Hotlipsi kinkekaart Kampaania kestab 2.08-12.08.18. Osalemiseks on vaja saata endast pilt (nagu kirjas artiklis), jätta kontaktandmed ja nõustuda tingimustega. Auhinnamängu lõpus võidavad osalejad, kes koguvad maksimumhääled, HotLips Erootikakaubamaja kinkekaardi (1. koht 150 € / 2. koht 50 € / 3. koht 50 €). Loosimine toimub hiljemalt 13.08.18 ja võitjaga võetakse e-posti aadressi teel ühendust viie tööpäeva jooksul. Lõppeb: 12.08.2018 + Lisa foto Kõik

