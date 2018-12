Kahe lapse ema avaldas oma saladuse, kuidas ta paari kuuga 15 kilo kaotas

28-aastane Laura ei uskunud, et saab pärast kaht rasedust tagasi üliõpilasaastate keha. Kuid tal õnnestus veelgi enam — ta võttis paari kuuga alla 15 kg. Laura ise ütleb, et kõige raskem oli võtta vastu otsus alustada, hiljem aga ei suutnud teda enam miski takistada.

Laura varasemad katsed laste kõrvalt saleneda ei olnud edukad. Ta oli 1,66 meetrit pikk ja tema 74-kilone kehakaal lähenes juba tervisele ohtlikule piirile. Pidev väsimus lausa nõudis, et ta end kokku võtaks. Kõigele lisaks sooviti talle korduvalt õnne lapsesaamise puhul, kuid tegu oli üksnes lisakilodega. Ent viimane piisk karikasse oli see, kui ta nägi ennast peo ajal tehtud fotodelt. „Olin kutsutud nõo sünnipäevale ja mul oli väga raske endale kleiti leida. Fotosid nähes hakkasin peaaegu nutma. Tundus, nagu ma kaaluksin 100 kilo,“ meenutab Laura õudusega.

See andis jõudu end kätte võtta ja liituda kaalulangetamise projektiga. Ta järgis kolm kuud toitumisspetsialisti nõuandeid ja nägi kaalu langemist iga päev.

Sentimeetrid kadusid ja nahk muutus pringimaks

Laura tunnistab, et sportimine ei ole talle kunagi meeldinud, ent viimased seitse aastat oli ta oma keha täiesti hooletusse jätnud. Seepärast hirmutas Laurat spetsiaalselt väljatöötatud kava, mille käigus tuleb süüa kindlaid toite ja teha iga päev mõned harjutused. „Alustasin programmi kerge ärevusega, aga kui avasin esimese päeva kava ja hakkasin seda järgima, siis sain mõne päeva möödudes aru, et see ei olegi nii raske, nagu ma olin arvanud. Aeg läks kiiresti ja kilod kadusid vähehaaval,“ ütles Laura ja lisas, et tunneb end igapäevases elus energilise ja rõõmsana.

Jätkuvalt iga päev toitumisspetsialisti nõuandeid järgides imestas Laura, kui kiiresti ja ilma liigsete jõupingutusteta ta kehakaal väiksemaks muutus. Laura muljetab: „Kahe nädala möödudes hakkasid kahanema sentimeetrid, tekkis rohkem energiat ja meeleolu paranes. Kartsin, et kui ma alla võtan, hakkab nahk rippuma, aga juhtus hoopis vastupidine – see muutus mitte ainult pringimaks, vaid kadus ka tselluliit.“ Toitumisspetsialist ütles, et 10fit.ee toitumiskava, mida mõnikord täiendatakse ka harjutustega, aitab tõesti mitte ainult kaalus alla võtta, vaid nõuandeid jälgides muutub ka nahk pringimaks.





Mees autasustas jõupingutuste eest

Laura kaal langes ühtlases tempos – viis kilo kuus. Seetõttu ei tulnud kolme kuuga kadunud 15 kilo tagasi ka mitme kuu möödudes. Ta kaalub praegu sama palju nagu maikuus ehk 59 kilo. Ka tema figuur on muljetavaldavalt paranenud. Näiteks vähenes tema taljeümbermõõt 21 sentimeetrit ja puusaümbermõõt 14 sentimeetrit. Praegu kannab ta S-suuruses rõivaid. Kätelt ja kõhult kadus täielikult tselluliit, ka reitel ei ole seda enam peaaegu üldse. „Ma võin julgelt lühikesi pükse kanda. Minu pepu on palju pringim, kõht aga ilus ja sile,“ ütleb Laura, kes ei suuda oma õnne ära imestada.

Naine ütleb, et pere on teda väga palju toetanud, mees liitus meelsasti tervisliku toitumisega ja lisaks lubas teha talle suure kingituse. „Kahe kuu möödudes kinkis ta mulle reisi Londonisse. Külastasin seal täditütart ja muidugi kasutasin juhust šoppamiseks. Selleks hetkeks olin juba kümme kilo alla võtnud ja kleidid sobisid mulle väga hästi,“ naerab Laura. Noor ema tunnistab, et saab komplimente mitte ainult oma mehelt ja sõpradelt, vaid märkab ka võõraste meeste pilke. „Ma ei oska kohe öeldagi, kui uhke ma enda üle olen ja kui väga sõbrad mind toetavad. Mult küsitakse pidevalt, kuidas see õnnestus. Ka sõbrannad võtavad minust eeskuju,“ on naine uhke ning kutsub kõiki naisi üles enda eest hoolitsema ja end armastama.

