Kasuta SalonLife online-broneerimissüsteemi seitse kuud tasuta ja võida uusi kliente

See pole enam mingi uudis, et maailm üha muutub ja kõik kolib riburada internetti. Uudis pole ka see, et suundumus on niivõrd väle, et tihti ei jõua enne küünedki ära kuivada, kui juba uued tuuled puhuvad. Salongiomanikud ja -juhatajad ei pea selle pärast aga muretsema, sest nende klientide eest hoolitseb nüüd 24/7 toimetav virtuaalne administraator ehk SalonLife online-broneerimissüsteem.

Ega oma salongi veebis pidamine ehk iluprotseduuride broneerimine, kliendikontode haldamine ja meeskonna juhtimine polnudki tegelikult varem nii lihtne, efektiivne ja mugav, nagu see seda praegu on. Seega pole veel keegi ajast maha jäänud. Aga kuidas siis ikkagi kiirelt ree peale saada?

Tähelepanu-tähelepanu, kõik ilutegijad! Palun lubage ilma igasuguse pikema jututa tutvustada uut kodumaist superstaar-programmi SalonLife, mille võlusid saavad kiiremad liitujad kuni 1. septembrini täiesti TASUTA nautida. Ja mida varem liitud, seda kauem seda tasuta aega on.

Ära ole nagu Nokia

SalonLife sai loodud selleks, et ajaga kaasas käia. Liiguvad ju kõik valdkonnad internetti. Usun, et suurem osa teist kutsub takso Taxify või Uberi äpiga, tellib laisal õhtul toidu MyChefist või Woltist, puhkusele minnes ostab lennupiletid Momondo, Skyscanneri või lennufirma online-broneerimissüsteemi kaudu ning reserveerib majutuse Booking.com`is või Airbnb`s. Ka poodlemine on kolinud suures plaanis veebi ja igal tavapoelgi on enamjaolt olemas e-pood. Ja ausalt ‒ millal Sa viimati sõbrale traditsioonilist moodi helistasid? Pigem ikka Messengeri, Skype’i või WhatsAppi kaudu, sest nii on mugavam ja lihtsam.

” Suures plaanis jaotuvad salongid kaheks: need, kes sõidavad uudse edasiviiva lainega kaasa ning need, kellest see laine lihtsalt üle sõidab.

Praegune tarbimiskäitumine näitab, et ka ostuidee tekkimisel suundutakse esmajoones internetti. Seda selleks, et kogu kaubavalikuga - nii kodu kui ka välismaisega - tutvuda. Seda isegi siis, kui soovitud toode, nt diivan, kohvikann või mõni äge ilutoode, lõpuks ikkagi mõnest tavapoest ostetakse. Eeltöö tehakse ikkagi veebis.

Samamoodi käituvad salongikülastajad. Üha vähem viitsivad inimesed helistada, isegi e-kirja saatmine on tihtipeale tülikas ja üha enam soovitakse iluprotseduurid endale sobival ajal ja kohas ning veebivahendusel broneerida. Praeguseks kasutavad pea kõik edukamad salongid maailmas online-broneerimissüsteeme ja see protsent kasvab iga aastaga märkimisväärselt.

Julgen väita, et üldiselt jaotuvad salongid kaheks: need, kes sõidavad uudse edasiviiva lainega kaasa, ja need, kellest see laine lihtsalt üle sõidab. Just nagu on juhtunud taksofirmade, reisibüroode ja ka muude valdkonna tipp-tegijatega, kes pole jõudnud või näinud vajalikuks ajaga ühes minna. Oluliseks märksõnaks on siin innovatsioon. Just nagu Nokia kaotas oma liidripositsiooni mobiiltelefonide turul, sest ta ei läinud ajaga kaasa. Vaid vanem generatsioon mäletab, et selline bränd kunagi mobiilimaailma kuningas oli. Seega, minu nõuanne on järgmine ‒ ära ole nagu Nokia ja sõida lainega kaasa!

3 lihtsat põhjust miks kasutada SalonLife’i:

Tohutult mugav ja lihtne. Tegemist on klassikalise win-win olukorraga, millest võidavad kõik. SalonLife’i kasutamine on mugav nii kliendile, ilutegijale kui ka salongiomanikule. Online-broneerimine võimaldab seda teha ükskõik mis ajal ja kohas - kasvõi keset ööd või rabamatkal. Oma klientide broneeringuid saab teenindada ööpäev läbi ja ise ei pea selleks väga midagi tegemagi ‒ virtuaalne administraator ehk süsteem teeb selle kõik sinu eest ära.

Head-aega ajale jalgu jäänud suhtlusviisid. Enam ei pea sa näiteks protseduuride kinnituskõnesid tegema, tänukirju saatma (kui sa seda just ise ei soovi) ega mitmeid tunde erinevates kommunikatsioonikanalites veetma, et kliendile sobivat aega leida. Näiteks pakub SalonLife automaatseid eeltulevat broneeringut meeldetuletavaid SMSe ja e-kirju. Peale protseduuri saadab süsteem ehk virtuaalne administraator kliendile aitäh-meili ja tulevikus tuletab neile meelde, et nad uue aja kirja paneksid. Tulemuseks on rohkem kliente väiksema ajakuluga. SalonLife kannab endas sõnumit, et kliendi aeg on sinu jaoks tähtis. Ja ka ilutegijal endal jääb rohkem aega tegelemaks palju tähtsamate tegevustega, nagu kliendisuhete loomine ja hoidmine vapustavate elamuste ja positiivsete emotsioonide kaudu. Ja ettevõtja saab keskenduda äriedendamisele uute huvitavate lähenemiste kaudu ehk innovatsiooniga, et konkurentidest alati sammu võrra ees olla. Suurepärased tööriistad. SalonLife’i puhul on veel väga oluline see, et süsteem pakub ülevaadet nii olnud, olemasolevatest kui ka eestulevatest broneeringutest. Samuti nende põhjal loodud tulemusraporteid, et parimaid äriotsuseid teha, kergesti navigeeritavat kontaktiraamatut, efektiivset turunduskanalit uudiskirjade saatmiseks jpm. Iga töötaja jaoks saab seadistada mugava kalendri, millele ta igal ajal igal pool ja igast arvutist, telefonist või tahvlist ligi pääseb.

Kokkuvõtvalt on broneeringute tegemine ja haldamine SalonLife’i abil lihtsalt nii lihtne, kiire ja mugav. Ja muideks ‒ salongil ei pea SalonLife’i kasutamiseks olema isegi oma kodulehte, liitumine on seitsmekuulise kampaania raames tasuta ning sellega ei järgne ühtegi lisakohustust.

Superpakkumine kehtib sõbrapäevast kuni 1. septembrini ja kingitus-kontode arv on piiratud.

