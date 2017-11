Kortsudest vabaks ilma kirurgilise sekkumiseta: plastikakirurgia kosmeetikatooted mis teevad imet

Skandinaavias ja Eestis hulgaliselt iluauhindu võitnud uudne nahahooldussari Akademikliniken turgutab lagritsa- ja rabarberijuureekstrakti sisaldava Pure Glow Oil näoõliga. Üliõhuke ja siidine näoõli ning öö-seerum Pure Active Serum kaotavad silmnähtavad jooneksed ning pinguldavad silmaümbruse piirkonda. Lisaks kaovad ka laienenud poorid ning esimese kasutusnädala jooksul toimuvad nahaga silmnähtavad muudatused. Ja ikka positiivsed! Mida veel jahenevas sügisilmas tahta?

Uskumatu uustulnuk Akademikliniken võitis ühe aastaga 4 iluauhinda ning üheks nendest oli ajakirja Buduaar poolt jagatud auhind kategoorias “Aasta Parim Näohooldus”.

Mis näohooldusega on tegu?

Tegu on Pure Triple Peel lõunapausi näohooldusega. Mida see täpsemalt tähendab?

Aktiivne ja säästlik näohooldus ensüümhapetega, milleks kulub ca 30-35 minutit ning mida võib teha n-ö lõunapausi ajal. Tulemuseks aga on särav ja kirgas kortsudevaba näonahk. Peened joonekesed ja kortsud kaovad juba esimese hooldusega. Samuti ka näiteks liiga kuiv nahk saab abi ühe korraga. Tugevad kortsud aga saavad pehmendatud ning nn Botoxi efektiga seerum “kergendab” kortsu ehk muudab pehmemaks ning kergitab kortsu. Tasub proovimist! Hooldust tuleb teha esiti kuurina 5-6 korda ning pärast kuuri 1 kord kuu jooksul.

Mida arvab klient?

Anu Ahven, OÜ Baltmani kaupluse juhataja ja sisekoolitaja: Näonaha eest hoolitsemiseks on mitmeid erinevaid viise. Vahel on mõnus end hellitada pika ning koos paljude lisadega (nt pea- või kätemassaaž) näohooldusega, kuid tihti pole selleks aega. Seetõttu on Akademiklinikeni Pure Triple Peel suurepärane võimalus saada super tulemus minimaalse ajakuluga. Kiire elutempo juures meeldib mulle võimalus, et väikse pausi tekkides saan kosmeetikule helistada ning hoolduse saamiseks õnne proovida. Kui muidu on AK hooldused ülipopulaarsed ja aegu tuleb pikalt ette broneerida, siis 35 min lühihooldus õnnestub tihti kahe teise kliendi vahele paigutada! Kõige olulisem on, et hoolimata tõhusast toimest, ei puneta pärast hooldust nägu üldse, saad jätkata päeva sealt, kus see pooleli jäi – lihtsalt mitmeid kordi säravamana!

Kas näohoolduses on vaja käia mitu korda?

Nii nagu toitumisega, järjepideva tervise eest hoolitsemisega, nii on ikka ka näonaha eest hoolitsemisega. Kui hooldame näonahka ainult üks kord ja ootame igavese ilu tulemust, ei juhtu seda loomulikult. Pidev ja korrapärane nahahooldus, tervislik toitumine, mitte suitsetamine, värskes õhus liikumine – kõik need tegevused aitavad kaasa meie ilusale välimusele, tervele vaimule ning ka värskele säravale näonahale.

Kui rääkida aga, kas populaarsed näohooldused hapetega peaksid olema pigem tugevad ja mõjuma ühe korraga või pigem järjepidev hooldus ensüümhapetega (ensüüm+hape+aktiivsed seerumid), mille tulemusena hooldatakse nahka väga-väga säästlikult, kuid väga tulemuslikult, kus nahk pärast hooldust ei sügele, pole tugevalt punetav või ei vaja mitme päeva jooksul kodus olemist – see on loomulikult kliendi otsus. Akademiklinikeni nahahooldussari pakub säästlikku ja tõhusat hooldust, kus näonahk on pärast esimest hooldust särav ja kirgas ning ei vaja kodus olemist. Salongist võib minna kas või otse pittu!

Näohooldustes on kindlasti vaja käia regulaarselt, kuid kindlasti sõltub regulaarsus kliendi naha vajadustest. Iga klient on erinev ning mõni vajab hooldust kord kuus, teine klient võib aga lubada näohoolduses käimist kord pooleteise kuu jooksul. Kõik sõltub sellest, kui tugevalt on professionaalne näohooldus toetatud koduse hooldusega.

Kus saab hooldusele aegu broneerida?

Info toodete ja teenuste kohta leiab kodulehelt www.yorkbeauty.eu, kus saab valida hoolduse ning soetada ka meelepärase toote. Toodete all on kirjas toodete täpne kirjeldus ning erinevate imettegevate toimeainete nimetused, toimeained ning sisaldused.