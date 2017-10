Põnevam kaubavalik nii lähedal: soovitusi šoppamisretkeks Helsingis

Helsingi on kirgliku šoppaja paradiis ja uute trendide näitelava — siin leidub lisaks juba tuntud brändidele ja kettidele ka selliseid tootjaid, millest sa veel kuulnudki ei ole. Võta ette jalutuskäik Helsingi põhitänavatel või otsi põnevaid väikeseid butiike kõrvaltänavatel, kust leiad midagi nii selga kui ka koju.

Weird Antiquesi vanakraamipood

Pole midagi paremat kui terve maja täis hästisäilinud antiiki. Kui oled sama suur vanakraami austaja nagu Helsingi kohalikud, siis on see koht sulle ideaalne. Weird Antiquesi vanavarapoest võid leida just selle, mida oled ammu otsinud või hoopis midagi, mille olemasolust sa midagi ei teadnud. Siin leidub vanu mänguasju, reklaame, vinüüle, riideid, nostalgiaesemeid, muusikariistu, mänguautomaate, eksootilisi kujusid ja palju muud põnevat.

Astu kindlalt läbi — Weird Antiquesi vanakraamipood asub Läänesadamale eriti lähedal — laevalt tulles kõnni mööda peatänavat lihtsalt otse linna suunas, aadressil Tyynenmerenkatu 6.

Veider kiosk Salakauppa

Pingviinipidžaamad, seelik-kott, karusaapad ja vilditud viisud. Seda kõike ja palju muud salapärast-veidrat leiab ainult Salakauppa kioskisuurusest poest! Kuigi nimi vihjab, et tegemist on salajase poega, on selle asukoht kohalikele siiski hästi teada.

Tegelikult on salapoode kaks — üks väike kiosk ja üks suurem pood-töökoda, kus saab meistreid tööl näha. Salakauppa väike pood asub Kiasma kunstimuuseumi ja Sokose kaubanduskeskuse vahel, aga kui poodi pole aega otsida, siis on hea teada, et Salakauppa loomingut saab osta ka näiteks HAMi kunstimuuseumi poest.

Forumi ostukeskus Helsingi tuiksoonel

2017. aasta Põhjamaade parimaks ostukeskuseks pärjatud Forum asub Helsingi tuiksoonel, seega ei ole võimalik sellest mööda minna.

Seda enam, et Forumi kaubanduskeskuses on veel päris mitu brändi, mida Eestis veel ei leidu — Monki, Stadium, Björn Borg, Indiska, Ponke’s, Marimekko ja paljud teised. Seega tasub šopingureisil 140 poega majale kindlasti ring peale teha ja endale üht-teist soetada.

Kluuvi kaubanduskeskus Helsingi vaatamisväärsuste lähedal

Kui eelistad šopata põhitänavatel, siis astu kindlasti läbi ka Kluuvi kaubanduskeskusest, mis asub Helsingi põhiliste vaatamisväärsuste lähedal ja kus saad mõnusalt pärast pikka ostlemist nautida kerget ampsu või suuremat einet enne laevale tagasi suundumist.

Kluuvi pakub viimase aja trende kui ka ajatut klassikat tuntud brändidelt nagu Michael Kors, Desigual, Sand, Sandwich, Skechers, Carlings, Tiger of Sweden, Fred Perry, Makia, Dr. Martens jt.

Galleria Esplanad

Galleria Esplanad asub põhjanaabrite pealinna südames mõnusa Esplanadi pargi kõrval ning on kohalike põhiline šoppamise sihtkoht.

Kui pead lugu kvaliteetsest disainist ja ajatust klassikast ning ei karda proovida uusi stiile, on Galleria selleks õige koht. Siit leiad COS’i, Furla, Filippa K, Samsøe & Samsøe, Efva Attlingi ja paljude teiste põnevate brändide poed.

