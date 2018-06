TOP 8 | Jalgpallurite soengutel pole piire! Need on MM-i läbi aegade kõige jaburamad frisuurid

Jalgpalli MM on juba üle nädala kestnud ja see tähendab ka seda, et miljonid inimesed üle maailma on sunnitud vaatama nii mõnegi jalgpalluri jaburat soengut, samal ajal, kui mängija ise agaralt väljakul palli taga ajab.

Meie eesmärk pole kedagi solvata, aga olgem ausad, jalgpallurid ikka suudavad mõelda välja väga huvitavaid soenguid ja meie otsustasime need pingeritta panna. Maailmakuulsate inimeste kohta, kel on vapustavalt kuumad kehad ja kes teenivad rohkem raha, kui ükski teine sportlane maailmas — argentiinlane Lionel Messi teenivat nädalas 667 tuhat dolllarit — on need soenguvalikud ikka väga jahmatavad.

TOP 1: Brasiilia Ronaldo aastal 2002 (pilt üleval)

Ronaldo sõnul olevat tegemist taktikalise valikuga, et tähelepanu oma jalavigastuselt eemale tõmmata.

TOP 2: Itaalia Roberto Baggio aastal 1994

Raske öelda, mida Baggio puhul rohkem meenutama jäädakse: tema skoorimata penaltit, mille tõttu kaotati MM või seda rotisaba?

TOP 3: Argentiina Rodrigo Palacio aastal 2014

Me ei tea sellest mängijast just palju, aga me teame, et see soeng ajas meid pisarateni naerma.