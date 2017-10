Veebis ostlemise harjumused on Balti riikides muutumas

Ostlemine internetis on kiiresti leviv trend, sest on ju mugav mitte arveldada tüütu sularahaga, rahulikult kodus kaupa vaadata ja ostetu otse pakiga koju saada. Huvitaval kombel on internetist ostmise harjumused Baltimaades üsna sarnased.

Veebiostlemise harjumuste kohta räägib suurima kaubandusketi Baltijos didmena direktor Marius Radavičius, kelle loodud on tuntud ja armastatud bränd on Membershop.

Ostukäitumine on Baltimaades sarnane

Leedus üks esimesi veebipoode Membershop.lt muutus kiiresti populaarseks ka Lätis ja Eestis tänu kvaliteetsetele ja tuntud kaubamärkidele. Üldiselt on kõigis Balti riikides ostuharjumused sarnased, on vaid mõned väiksed erinevused ja naised on muidugi aktiivsemad ostlejad, sest nad ei osta asju ainult endale, vaid kogu perele, sh majapidamistarbeid.

Kõige sagedamini tellitakse Baltimaades veebist riideid ja jalanõusid. Leedulased ostavad rohkem kosmeetikatooteid, aga lätlased ja eestlased lastekaupu. Kuna inimeste elustiil muutub, siis kõigis kolmes riigis on näha kasvu vaba aja veetmise kaupade ja jalatsite ostmisel. Keskmiselt kulutab eestlane ühe ostuga 65 eurot, kuid leedulased tervelt 10 eurot vähem. Lätlase ostukorvi keskmiseks maksumuseks on aga 61 eurot.

e-pood mobiilis

Tehnoloogia kiire areng on tekitanud võimaluse sooritada internetiostud kiiresti ja mugavalt ka oma mobiiltelefonist või tahvelarvutist spetsiaalse rakenduse kaudu. Mis puudutab võrdlust Baltikumi ja muu Euroopa vahel, siis võib öelda, et nutiseadmetest ostjate osakaal pole teistest Euroopa riikidest kuigivõrd erinev.

Vähendagem sularahas arveldamist

Interneti kaudu tellitud kauba eest saab maksta mugavalt pangalingi või PayPal süsteemi kaudu. Kõigis kolmes riigis on populaarseim maksta kauba eest panga kaudu.

Kullerid asendatakse iseliikuvate pakirobotitega?

Kuni viimase ajani sai internetikauplusest tellida kaupa enamasti kulleriga, sest see on palju mugavam kui paki kättesaamine postkontoris. Radavičiuse sõnul liigub aga tendents selle poole, et kõigis Balti riikides kasutada pakiroboteid, mida eestlased on harjunud tänavatel juba päris tihti nägema.

