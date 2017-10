VIDEO | Tallinn Dollsi edu taga on meeletu kirg

Tallinn Dolls esitles Tallinn Fashion Weekil värsket kollektsiooni Tallinn Dolls by Karolin Kuusik. Videointervjuus räägib brändijuht Mari Martin, mis on Tallinn Dollsi edu taga, mis brändi eestvedajaid jätkuvalt hoos hoiab ja mis iseloomustab brändi viimast kollektsiooni.

Mari Martin ei julgenud 2009. aastal alustades unistada, et Tallinn Dollsi võiks saata niivõrd suur edu. “Kui alustasime, olime üks esimestest kohalikest moebrändidest ning seda, kas meid saadab edu või mitte, oli raske ennustada. Tänaseks on Eestis aga mitmeid edukalt tegutsevaid disaini- ja moebrände, mille üle on vaid hea meel!”

Lisaks julgetele ja eristuvatele disainidele on Tallinn Dollsile oluline keskkonnasäästlikkus. Et vältida rõivaste ületootmist, on välja mõeldud lihtne, ent väga leidlik lähenemine. Nimelt valmistab Tallinn Dolls enamiku oma rõivastest tellimuste arvust lähtuvalt. “Enne uute rõivaste valmistamist kogume online-keskkonnas kokku tellimused. Nii saame olla kindlad, et me ei valmista pluuse, kleite ja seelikuid üleliia, mille tulemusena on ka meie jalajälg keskkonnas väiksem,” selgitas Martin.

Martini sõnul on ka moetrendid muutumas: “Lokaalne on uus globaalne!” Mida see tähendab, vaata lähemalt videointervjuust, kus Mari Martin räägib ühtlasi unistustest ja inspiratsioonist.

