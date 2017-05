Eesti mees: naised - vähem tehisilu!

Ebarealistlikke ilu- ja kehastandardeid murdvate kampaaniate poolest tuntud Dove tähistab sel aastal oma 60. juubelit ning uuris sellega seoses esmakordselt Eesti naistelt ning meestelt, mis tähendab nende jaoks tõeline ilu.

Dove brändijuhi Kertu-Kai Põldvere sõnul on ebarealistlike ilustandardite tõttu naistel üha keerulisem väärtustada tõelist ilu, mistõttu on loomulikkus tänapäeval üpris suur haruldus. „Dove’i eesmärk on väärtustada loomulikku kehakuvandit ja innustada mõtteviisi, kus ilu on enesekindluse alus ning mitte muretsemise põhjus. Soovisime seda sõnumit tuua Eesti naistele veelgi lähemale ja käivitasime seetõttu „Tõelise ilu“ kampaania, millesse oleme esmakordselt kaasanud Eesti naised ja mehed,“ sõnas Põldvere.

Dove intervjueeris Eesti inimesi erinevatest vanuserühmadest ning uuris, mis muudab naise ilusaks. „Selgus, et mehe jaoks on naine kõige ilusam just hommikul ärgates või õhtuti, kui nägu on meigist puhtaks pestud. Mehed rõhusid väga just sisemisele ilule ja loomulikkusele, aga ka sellele, et tähtis on armastada end sellisena nagu me oleme,“ kommenteeris Põldvere.

„Sära silmades ning kogu see siirus ja headus, mis kõik seestpoolt tuleb, muudabki inimese ka välispidiselt ilusaks. Meeste sõnul on tehisilu liiga palju, mistõttu tuleks liigsele meikimisele ning muudele ebaloomulikele kaunistustele, nagu näiteks juukse- ja ripsmepikendused, vähem tähelepanu pöörata. Ka naised tõdevad, et kui me suudaksime ennast ühiskonnas pealesurutud piirangutest rohkem vabaks lasta, siis pääseks meie loomulik ilu ka rohkem esile,“ sõnas Põldvere.

Lisaks individuaalintervjuudele viidi läbi ka tänavaeksperiment, kus kiideti mööduvate naiste ilu ning jäädvustati nende reageeringuid.

„Teatavasti on naised iseenda kõige suuremad kriitikud ning samuti tuntakse end kohmetult või ollakse üllatunud, kui keegi neile vastava heakõlalise komplimendi kingib. Seda kinnitas ka tänavaeksperiment, mis andis tunnistust, et Eesti naised ei võta komplimente sugugi iseenesestmõistetavalt. Pigem oldi komplimenti saades äärmiselt üllatunud ning oli näha, et nende emotsioonidest paistis vastu siiras rõõm, mis tegelikult ongi tõelise ilu saladus,“ ütles Dove’i brändijuht.