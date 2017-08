Aiapaviljon – parim sõprade kogunemispaik

Suvi on ideaalne aeg aja maha võtmiseks. Me ei soovi istuda siseruumides ega püsi pudeliski paigal. Pärast väsitavat tööpäeva tunneme soovi võimalikult palju värskes õhus viibida, korraldades selleks siis grillpidusid, saunaõhtuid või lihtsalt mõnusaid olenguid kenas aiapaviljonis.

Kombinatsioon peost ja piknikust

Sõpradega kaunis looduses pikniku korraldamine on ideaalne võimalus linnakärast põgenemiseks. Vahel rikuvad mõnusat väljas olemist tüütud sääsed, vahel risustatud loodus, kuid üldiselt ei ole miskit mõnusamat kui kaunil suvepäeval looduse nautimine. Vahel on aga piisavalt mõnus võtta aeg maha oma suvises aias ja põgeneda tüütute sääskede eest kenasse aiapaviljoni.

Suvisel ajal on ka peod väga aktuaalne teema. Snäkid, muusika, hea seltskond … Kuid suvised peod võiksid talvistest suuresti erineda – kui talvel naudime mõnusat äraolemist siseruumides, siis suvel võiksime peoga õue kolida. Kahtlemata tasub kaaluda pikniku ja peo ühendamist. Selleks läheb Sul tarvis ilusat korras koduaeda ja kena aiapaviljoni. Aiapaviljon on suurepärane lahendus, mis võimaldab nautida väliruumides mõnusat suveõhku ning vältida samas tüütuid loodusega kaasnevaid nähtusi, mis võiksid peo ära rikkuda, nagu putukad, tugev tuul ja vihm. Vihma korral on aiapaviljon kordades mõnusam kui välitelk.

Kui Sa ei soovi tsivilisatsiooni eest täielikult põgeneda, ent soovid siiski üritusi vabas õhus korraldada, siis on lehtla muretsemine äärmiselt ahvatlev idee. Lisaks on tagahoovis pidude ja mõnusate äraolemiste korraldamine ääretult mugav.

Soodne investeering

Sõprade ja sugulastega aiamajakeses lõbusalt aja veetmine garanteerib meeldejääva õhtu. Kuid mida teha siis, kui aiamaja aiast veel puudu? Paviljoni on võimalik endale nii ise ehitada kui ka osta. Esimene variant eeldab investeeringut ja ka teadmisi. Aiamaja ehitamine ei ole igaühele jõukohane, kuna sellele tuleb ehitada vastupidav konstruktsioon ning paigaldada kvaliteetne katus. Lisaks on aiamaja ehitamine omajagu aega nõudev ettevõtmine. Teisest küljest on võimalik lihtsal moel endale ajamaja soetada. Näiteks leiad suure valiku varikatuseid, aiapaviljone ja aiatarbeid Kaup24.ee e-poest. E-poest kaupade tellimine on nii soodsam kui ka mugavam, kuna soovi korral võid kaubad otse kodu ukse taha tellida. Moodsad aiamajad on mugavad ja kenad ning soojal ajal pakuvad need kuhjaga rõõmu.

Kuidas ajamajas igapäevaselt aega veeta?

Üheks variandiks on kahtlemata toidu valmistamine. Sõpradega koos on värskes õhus väga mõnus näiteks sushi't või tervislikke salateid valmistada, liha grillida või lõkkekartuleid küpsetada. Toidu valmistamine on lõbus tegevus, mis köidab nii noori kui ka vanu.

Teine suurepärane mõte on lauamängud. Näiteks Monopol, Alias või mõni kaardimäng. Lauamängude valik on kauplustes loomulikult tohutu. Kindlasti tasub nutitelefonid õues olles ära unustada, kaaslastele keskenduda ja koos vahvasti aega veeta. Telefon olgu ainult kenade piltide või lõbusate videote jäädvustamiseks.