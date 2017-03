Aiatehnikat valides — aiatraktorid

Aiatehnika soetamine ei tohiks kindlasti olla impulsiivne. Väikesel maalapil muruniitmiseks piisab täiesti trimmerist, ent suurte maaalade korral tuleks endale valida hoopiski aiatraktor. See on üsna kallis lõbu, mistõttu tuleks olla äärmiselt hoolikas ja võtta arvesse seadme parameetreid.

Traktori valimisel on kõige olulisem lähtuda niidetava maapinna omadustest. Esmalt tuleb endale selgeks teha, kui suurt maaala niita tuleb. Näiteks suure ja lageda ala niitmisel tasub endale soetada laia teraga murutraktor. Teine oluline aspekt on maastik — ühed traktorid sobivad mägisematele aladele, teised lagedamatele. Samuti tasub silmas pidada taimede ja puude arvukust, kuna sellest oleneb väga palju see, millist tüüpi aiatraktor on väärt ostmist.

Raskem aiatehnika jaguneb kahte kategooriasse: murutraktorid ja aiatraktorid. Need ei erine teineteisest küll suuresti, ent aiatraktorid on tunduvalt võimsamad ja loodud suurel maaalal muruniitmiseks. Murutraktrorid on loodud pigem madala ja värske muru niitmiseks, saades hakkama ka õhemate puuokste purustamisega. Murutraktorit on väga mugav kasutada — sel on mugav rool ja lihtne juhtimissüsteem.

Aiatraktoreid on mitut erinevat tüüpi ja neil on ka käigukast. Manuaalkäigukastiga traktoril on võimalik kasutada erinevaid kiirusastmeid. Aiatraktorit valides tasuks arvestada, kas käiku on võimalik muuta peatumata või käiku vahetamata. Automaatse käigukastiga aiatraktorid töötavad samal põhimõttel nagu autod — kiirust on võimalik reguleerida gaasipedaaliga. Seda tüüpi traktor on eriti kasulik juhul, kui niidetaval alal on palju takistusi, mistõttu tuleb kiirust pidevalt vähendada ja suurendada. Hüdrostaatilise käigukastiga seade töötab nagu automaatkäigukastiga traktor, kuid hoogu lisavad rihmad ja vedelikud. Seda tüüpi käigukastiga aiatraktorid nõuavad tavaliselt ka palju vähem hooldust ja on vastupidavamad.

Otsustada, kas valida aia- või murutraktor, on üsna keeruline ja sellele ei ole ühest vastust. See kõik oleneb niitmisalade suurusest ja traktori kasutussagedusest. Uue traktori, nii nagu teiste aiatööriistade valimisel, tuleb hinnata, kus tööriista kasutama hakatakse. Kindlasti tuleks kõik oma uued seadmed ja tööriistad paigutada turvalistesse ja vargakindlatesse kohtadesse. Traktorit valides tasuks kohe varakult hinnata ka seadme hoolduskulusid ja mõelda, kui kalliks seadme remont ja parandus tulevikus maksma võivad minna. Seetõttu võiks valida seadme, mille varuosad on veidi soodsama hinnaga. Traktorit valides tasuks kahtlemata konsulteerida professionaalidega, kes oskavad soovitusi ja nõu jagada. Palju informatsiooni leidub internetis ja e-poodides on väga põhjalik kirjeldus tooteinfos.