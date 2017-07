Autokülmik – suurepärane abimees suvistel väljasõitudel

Suvi on parim aeg mõnusateks piknikuteks ja reisideks suvisele Eestimaale. Paljudel peredel on suisa igaks nädalavahetuseks põnev plaan, kuidas kogu perega suvest viimast võtta. Reedesed päevad on harilikult snäkkide ja riiete pakkimiseks ning eesoleva reisi tarbeks viimaste ponnistuste tegemiseks. Tihti tekib probleem eelkõige toidu valimisel ja kaasa pakkimisel – väga vähesed toiduained kannatavad soojal ajal autosõitu ja ainult vähesed road peavad vastu pika reisi kuumas pagasiruumis.

Toidumürgitus – üks levinuim suvine haigus

Turismiala spetsialistide sõnul on riknenud toit enamiku tervisehädade põhjustajaks. Hästi pakendatud toit, mis on jäetud kuuma autosse, rikneb väga kiiresti. See juhtub ka köögiviljade ja poolvalmis roogadega. Kõige ohtlikum on toidumürgitus eelkõige lastele, kuid ka täiskasvanutel esineb sageli erinevaid toidumürgitusest tulenevaid tervisehädasid, nagu peavalu, oksendamine ja iiveldus. Lõppude lõpuks ei soovi keegi, et mõnusal matkal mõne pereliikme tervis halb oleks, mistõttu tasub kaaluda täiendavate seadmete muretsemist, mis aitavad kaitsta toitu ja hoida seda värskena.

Autokülmik või külmakast

Autokülmik ja külmakast erinevad üksteisest suuresti ja mitte ainult hinna poolest. Külmakast on passiivne jahutusseade, mis hoiab külma ainult ajutiselt, nendes on freoonkapslid, mida hoitakse eelnevalt sügavkülmas ning seejärel asetatakse külmakasti. Kuid kast püsib külmana üksnes mõned tunnid, sest sooja õhu mõjul hakkab temperatuur kastis lõpuks tõusma. Kui plaanid ühepäevast reisi, siis võib külmakast täiesti sobida, kuid pikemal väljasõidul tasub ilmtingimata valida endale pigem autokülmik.

Autokülmik saab oma võimsuse sõiduki mootorilt, mistõttu püsib külmik sõidu vältel pidevalt töös. Seda tüüpi külmik on eriti suurepäraseks lahenduseks pikkadel väljasõitudel, kuna ei vaja mingeid eritingimusi. Autokülmikut on väga mugav hoiustada auto pagasiruumis , kus see ei võta liigselt ruumi. Nii on võimalik ka kesksuvisel väljasõidul nautida jääkülmi karastusjooke ning värsket ja maitsvat toitu.

Autokülmik kulutab sõiduki akut?

See on puhas müüt. Loomulikult on iga tootja autokülmikud erinevate omadustega, kuid seade kulutab tunduvalt vähem energiat, kui võiks arvata. Põhjus on lihtne – külmik ei vaja pidevalt energiat. Energiat vajab see ainult siis, kui optimaalne temperatuur hakkab tõusma ja on vaja saavutada jälle eesmärgipõhine temperatuur. Erinevad testid on tõestanud, et mootori seiskumisel kulub auto aku tühjenemiseks 60 tundi. Lisaks on müügil kahel erineval võimsusel töötavad akud. Üks on mõeldud sõidu ajal autos kasutamiseks, teine aga kodusesse vooluvõrku ühendamiseks. Sel moel tasub esmalt kodus külmkapp soovitud temperatuurini jahutada ja seda sõidu ajal ainult soovitud temperatuuril hoida. Nii on energiatarbimine veelgi väiksem.

Kuidas valida optimaalne mudel?

Külmkappe, nii nagu teisigi seadmeid, on kahte tüüpi – termoelektrilisi ja kompressoriga. Termoelektriline jahuti on uskumatult vaikne ja energiasäästlik. Nende toimimine on tõeliselt vähemärgatav. Kompressorkülmikud on sarnased köögikülmikule. Nendega on võimalik saavutada madalamaid temperatuure, ent need on raskemad ja tekitavad rohkem müra. Hoolimata sellest, millist tüüpi külmiku endale valid, tuleb siiski arvesse võtta konkreetse mudeli võimsust ja suurust. Võimsusest oleneb, kui suurel hulgal toiduaineid on võimalik külmikus hoiustada. Suurus on aga oluline selleks, et külmik auto pagasiruumi mahuks. Liiga väike külmkapp valmistab kindlasti pettumust, sest sinna ei pruugi kõik vajalik sisse mahtuda. Kaht väikest külmikut ei saa aga soetada, kuna kaks eri seadet vajavad ka kaht erinevat energiaallikat.

Investeeri kvaliteeti

Kvaliteetsed autokülmikud mitte ainult ei jahuta toitu, vaid hoiavad seda tõepoolest ka külmana. See on eriti oluline liha ja piimatoodete säilitamiseks, mis nõuavad mitte kõrgemat kui kuut soojakraadi. Kaasaskantav külmik on pikaajaline investeering, mis tuleks valida väga hoolikalt. Ainult sellisel juhul töötab külmik veatult aastaid ning säilitab meie toidu värske ja maitsvana.