Hea madrats kvaliteetseks uneks: kuidas selline leida?

Ilmselt teame kõik, et produktiivseks päevaks tuleks eelnevalt puhata vähemalt kaheksa tundi. Statistika kohaselt paljud inimesed seda ka teevad, mis tähendab, et nad veedavad ühe kolmandiku oma elust voodis. Seda loomulikult selleks, et teine kaks kolmandikku kvaliteetselt ja produktiivselt veeta. Unekvaliteet oleneb suuresti madratsi kvaliteedist. Täna jagamegi lihtsaid nippe, kuidas valida endale kvaliteetne madrats, mis tagaks mõnusa une ja suurepärase hommikuse tunde.

Madratsi jäikus

Esimene ja ka üks olulisemaid kriteeriume on madratsi jäikus. See on madratsit valides äärmiselt oluline aspekt, mis mõjutab suuresti meie kehaasendit magamisel. Peaks vältima nii liiga pehmet kui ka jäika madratsit. Liiga pehme madrats võib meie lülisammast moonutada, liialt jäigal madratsil magades tunneme hommikuti aga lihasvalu ja meeleolu on häiritud kogu päevaks.

Kuidas siis mõista, milline madrats sobiks just Sinule kõige paremini? Tootjad liigitavad madratsid erinevate jäikusastmete järgi. Enamikul juhtudel tuleb madratsi jäikus valida individuaalsetest vajadustest lähtudes, kuid on ka kindlaid standardeid. Näiteks sobib inimestele, kelle kaal on alla 80 kg, teise jäikusastmega madrats. Inimesed, kelle kaal jääb vahemikku 80–100 kg, peaksid valima aga kolmanda jäikusega madratsi ning raskemate inimeste puhul tuleks lähtuda eelkõige individuaalsetest vajadustest. Esimese jäikusastmega madratsid sobivad eeskätt laste vooditesse.

Mõtle iseendale

Madratsit valides tuleks enda soovid ja vajadused eelnevalt kirja panna, mitte lähtuda niivõrd tootjate tootekirjelduste lugemisest ning nende enesega võrdlemisest. Näiteks kui oled tolmule allergiline, siis sobib Sulle antiallergiline madrats. Kui higistad öösiti palju, tuleb soetada madrats, mis seda takistaks. Üksnes nii leiad tõeliselt mugava madratsi, mis vastaks konkreetselt Sinu soovidele.

Parim moodus madratsi katsetamiseks on sellele pikali heitmine

Isegi kui tundub, et oled kriteeriumite kohaselt leidnud endale kõige sobivama madratsi, tuleks selles veenduda ja heita valitud madratsile pikali. See on parim moodus mõistmaks, kas konkreetne mudel on tõepoolest Sulle kõige ideaalsem. Erinevate tootjate madratsid on väga erinevate omadustega, mistõttu ongi katsetamine ainus moodus mõistmaks, kas üks või teine madrats just Sinu kehale sobib.