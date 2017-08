Kohvist ja selle mõjust meie tervisele

Nii õpilaste kui pikkade ja stressirohkete tööpäevadega eestlaste jaoks ei ole unetud ööd ja väsimus sugugi võõras teema. Seetõttu ei ole üllatav, et enamik meist alustab oma päeva värske tassi kohviga. Kohvijoomise traditsioon ulatub suisa mitme aastatuhande kaugusele ja on siiani au sees. Me teame kõik, milleks üks mõnus tass värsket kohvi suuteline on, kuid milles seisneb selle joogi saladus?

Eelkõige tuleks teada, et meie keha väsimus on seotud adenosiini tasemega. Adenosiini molekul on orgaaniline ühend, mida toodetakse kogu päeva vältel ja selle tootmine langeb vaid magamise ajal. Adenosiin põhjustab väsimustunnet, ahendab veresooni ja rahustab südant. Kofeiini molekul sarnaneb keemilise struktuuri poolest adenosiiniga. See võimaldab tal seostuda raku pinnal asuvate adenosiini retseptoritega neid mitte aktiveerides. Selle tulemusena on häiritud adenosiini poolt vahendatud signaali ülekanne. Vähenenud adenosiini kontsentratsiooni tõttu on hommikuti ka lihtne ärgata, päeva jooksul selle tase aga taas kasvab ning nii muutume jälle uniseks ja väsinuks.

Väsimuse vastu aitabki tass musta kohvi. Seda seetõttu, et kofeiin toimib väga sarnaselt adenosiinile. See blokeerib meie retseptorid ja adenosiini kontsentratsioon taas aeglustub ning me tunneme ennast energiliselt. Varem või hiljem hammustab aju aga selle triki läbi ja meil on tarvis üha enam kofeiini, et mõju kauem kestaks. Seetõttu öeldaksegi, et kohv on nagu sõltuvust tekitav aine.

Kui jood pikka aega kanget kohvi ja mõistad ühel hetkel, et see ei pruugi tervisele hästi mõjuda ning lõpetad tarbimise äkitselt, siis on üsna tõenäoline, et tunned võõrutusnähte nagu väsimus, uimasus, meeleolu kõikumised jms. Loomulikult ajapikku kõik need ebameeldivad tunded kaovad.

Lisaks tasub teada, et kofeiin võimaldab lisaks adenosiini blokeerimisele suurendada adrenaliini taset meie kehas, mis loob kõrgendatud meeleolu. Teadlased väidavad koguni, et kofeiin mõjub sarnaselt kokaiinile, kuid loomulikult on mõjud minimaalsed. Niisiis tasub seda jooki nautida, mitte kuritarvitada. Muide, see kehtib lisaks kohvile ka teiste kofeiini sisaldavate energiajookide kohta.