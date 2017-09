Konditsioneerid – asendamatud nii suvisel kui ka talvisel ajal

Konditsioneer Foto: Andres Putting

Konditsioneerid on suvisel ajal asendamatud abimehed kuumuse leevendamisel. Pole ka ime, et inimesed neid sedavõrd armastavad, kuna ei ole midagi lihtsamat kuuma toa kiireks jahutamiseks – lülita lihtsalt konditsioneer vastavatele temperatuuridele ning juba üsna pea naudid mõnusalt jahedat tuba. Kuid lisaks suvisele ajale on seda väga mõnus kasutada ka külmadel talvepäevadel. Milline abi on konditsioneeridest talvisel ajal?