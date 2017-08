Kuidas hooldada nurgadiivanit?

Nurgadiivan Foto: Shutterstock

Paljudes Eesti kodudes on mugavad nurgadiivanid, kus mõnus pärast pikka tööpäeva puhata, ajalehte lugeda või mõnusat snäkki nautida. Erinevad tootjad pakuvad erineva funktsiooni, värvi, suuruse, mudeli ja hinnaga tooteid, mistõttu leiab igaüks midagi just oma maitsele. Nurgadiivanid on oma praktilisuse tõttu äärmiselt populaarseks valikuks. Kuid selleks, et diivan ka aja möödudes kaunis välja näeks, vajavad need regulaarset hoolt ja puhastamist.