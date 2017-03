Kuidas hoolitseda oma kaamera eest?

Kaamera, nii digitaalne kui peegelkaamera, on korralik investeering, mistõttu tuleks oma seadme eest ka korralikult ja teadlikult hoolt kanda. Korralik hooldus tagab kaamera pika eluea ning kvaliteetsed ja kaunid pildid. Järgnevalt jagavadki Eesti suurima e-poe Kaup24.ee eksperdid nõu, kuidas oma seadme eest korralikult hoolt kanda.

Hoiusta kaamerat õigesti

Kaamerad on väga tundlikud seadmed ja iga väiksem kukkumine ka kõige madalamalt kõrguselt mõjub kaamera pildikvaliteedile negatiivselt. Seetõttu tasuks kaamerat pildistamise ajal kaelas või randme küljes kanda. Kui kaamera käest libiseb, siis ei kuku see vähemalt maapinnale. Kindlasti tasuks ka objektiivile piisavalt tähelepanu pöörata ja seda kenasti hoida, kasutades selleks spetsiaalset klappi. Kaamerat tuleks aga hoiustada polsterdatud kotis. See on eriti oluline kodudes, kus elavad lemmikloomad, kes põhjustavad tihti väiksemaid või suuremaid pahandusi, mille käigus ka kodused seadmed kannatada võivad saada.

Objektiiv vajab puhastamist

Kaamera lääts on äärmiselt oluline kaamera osa ja seda tuleb puhtana hoida. Tolm ja mustus võivad läätse kriimustada ja kahjustada ning see peegeldub üsna pea ka piltide kvaliteedil. Seetõttu sulge objektiiv alati kaanega ja puhasta see spetsiaalsete vahenditega, mida on võimalik soetada kõikjalt fototarvete kauplustest. Mitte kunagi ära puhasta läätse käega või särgi äärega — sel juhul on kriimustused garanteeritud. Kui Sul ei ole parasjagu spetsiaalset riiet, millega läätse puhastada, võid seda teha ka prillilapiga.

Läätse on võimalik kaitsta ka UV-filtriga, mis hoiab seda tolmu- ja kriimustustevaba. Filtri kriimustus on väike probleem, mis maksab kordades vähem kui terve läätse väljavahetamine.

Kaamera hoiustamine

Kaamerat tuleb hoida kuivas ja soojas kohas. Lisaks tasub seadet hoiustada spetsiaalses kaamerakotis, mis hoiab seda kukkumiste ja tolmu eest. Kindlasti ei tasuks kaamerat hoida niisketes ja jahedates ruumides, mis võivad tekitada seadme kondenseerumist. Kui siiski kardad, et kaamerasse võib koguneda niiskust, siis tasub see pakkida niiskuskindlasse kotti.

Kui sa ei kasuta kaamerat pikka aega

Kui plaanid kaamerat pikka aega mitte kasutada, siis tuleks sellest eemaldada nii mälukaart kui ka aku. Kaamera ja kõik selle lisaosad tuleb samuti hoiustada kuivas ja soojas kohas.