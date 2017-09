Kuidas soetada raamatuid soodsama hinnaga?

Raamatute hinnad tõusevad aasta-aastalt, mistõttu kardavad paljud, et nende soetamine lõpeb varsti täielikult. Hind ei saa niivõrd määravaks juhul, kui soetame neid harva näiteks lähedastele kingituseks, kuid tõelisele lugejale, kes loeb suurel hulgal teoseid ja soovib ka lemmikumad endale koju raamaturiiulile soetada, saab hinnatõus suureks takistuseks. Kuidas soetada uusi raamatuid soodsamalt? Kui Sina veel ei tea, siis järgnevalt jagame lihtsaid näpunäiteid, soetamaks uued raamatud senisest soodsamalt.

Oota allahindlusi

Kõige lihtsam moodus raamatuid soodsamalt soetada on oodata allahindlusi ja sooduspakkumisi. Harilikult on suured soodustused kauplustes aasta lõpus, uue aasta alguses ja ka suvel. See on aeg, mil raamatute hindu oluliselt kärbitakse, meelitamaks raamatupoodi rohkem külastajaid ning müümaks kampaania korras teoseid veidi rahakotisõbralikuma hinnaga.

Ole kursis e-poe rippmenüüga

Nii nagu ka paljudes teistes kauplustes, on raamatupoodides enamasti eraldi kategooria soodushindadega teostele. Igal aastal tuleb müüki suur hulk raamatuid, mistõttu tuleb riiuleid aeg-ajalt vanadest teostest tühjendada ja selle tarbeks langetataksegi vanemate väljaannete hindu. Nii säästavad ühelt poolt kliendid, kel võimalik soetada raamatuid soodsama hinnaga, kui ka müüjad, kes saavad vanad teosed siiski maha müüa ja nii uustulijatele ruumi teha.

Hakka püsikliendiks

Oluline on ka püsikliendistaatus. Kui oled üks neist, kes armastab end aeg-ajalt uute raamatutega premeerida, siis tasub ennast kahtlemata kliendiks registreerida. Registreeritud kliente teavitatakse esmajärjekorras tulevastest sooduskampaaniatest, nad saavad regulaarselt allahindlusi ja mõnel juhul on võimalik koguda ka boonusraha, mida on võimalik konkreetses kaupluses oste sooritades tarvitada. Sellele lisaks koostavad paljud ettevõtted klientidele individuaalseid pakkumisi, võttes aluseks varem soetatud raamatute nimekirja. Seega on tõenäoline, et püsikliendistaatus annab Sulle häid allahindlusi ka Sinu lemmikraamatutele.

Vali ostlemiseks väiksemad raamatupoed

Eestis on mitu suurt raamatupoeketti, mis müüvad laias valikus erinevaid teoseid. Kuid samasuguseid raamatuid võid leida ka väiksematest raamatukauplustest ja hoopis soodsamate hindadega. Tulenevalt asjaolust, et suured raamatupoed garanteerivad turustajatele ja kirjastajatele suuremat kasumit, võivad Sinu lemmikväljaanded väiksemas raamatupoes olla tunduvalt soodsama hinnaga.