Kvaliteetsed aiatööriistad — suureks abiks igapäevastes aiatöödes

Rehad Foto: TERJE LEPP

Kvaliteetsed tööriistad muudavad aiatööd efektiivseks ja mugavaks. Oled kogenud aiapidaja või alles algaja, aiariistade valimine on nii või naa küllaltki keeruline ettevõtmine. Samuti on väga palju erinevaid brände, kelle toodete hinnad suuresti varieeruvad. Tasuks meeles pidada, et kallis tööriist ei tähenda tingimata ka kvaliteeti, ent liialt soodsate tööriistade soetamisel tuleb olla ettevaatlik. Tavaliselt on soodsad aiariistad valmistatud madalama kvaliteediga materjalidest, mistõttu on veidi kallimate toodete soetamine kahtlemata kasulik investeering. Kvaliteetne tööriist kestab kauem ja neid on enamasti tunduvalt mugavam kasutada.