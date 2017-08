Liivakastid – laste suvise aja lemmikajaviide

Ilmselt meenutad sooja tundega lapsepõlve, mil veetsid pikki päevi muretult liivakastis mängides. Liiv ja sellega mängimine on ajast aega olnud laste üheks lemmikuks ajaviiteks. Liivalosside ehitamine, liivakookide valmistamine ning kraavide kaevamine on ikka ja jälle pakkunud lastele rõõmu ja meelelahutust.

Liivakasti on lihtne ka ise valmistada. Sul läheb vaja ainult puitu ja mõningaid tööriistu, mille leiad ilmselt hõlpsalt oma garaažist. Selleks, et liivakast vastu peaks ja liiva läbi ei laseks, tuleb liivakast hoolikalt ja korralikult ehitada. Liivakastile võib soovi korral sügavuse lisamiseks maapinda augu kaevata ning soovitatav on liivakasti põhja paigutada geotekstiil ehk peenravaip, mis ei lase rohututtidel liivast läbi kasvada. Oluline on ka liivakastile kate valida, sest vihm uhub pika aja peale liivakastist liiva ära, mistõttu tuleb liivakasti ikka ja jälle liivaga täita.

Korraliku liivakasti valmistamine nõuab seega üsna korralikult aega ja pingutusi. Selleks on vaja erinevaid tööriistu ja vahendeid, mille hind võib kokkuvõttes kujuneda kallimaks kui valmis liivakasti soetamine. Liivakaste on võimalik soetada erinevatest kaubanduskeskustest ja e-poodidest. Võid kindel olla, et valmis liivakastid on vastupidavad, tugevad ja turvalised. Tihti on liivakastidel kaasas ka kate, millega on võimalik liivakasti tuulte ja vihmade eest kaitsta.

Valmis liivakasti soetamine on lihtne ja mugav. Sel moel säästad suuresti aega ja raha. On ka võimalus lasta liivakast tellimuse teel valmistada, mis on küll taas kord veidi kallim lahendus. Ent nii on võimalik just endale kõige sobilikum liivakast tellida ja saad nii endale kui ka lastele kõige meelepärasema liivakastimudeli.

Liivakasti armastab iga laps, niisamuti ka õues olemist, eriti suvisel ajal. Lapsed lihtsalt armastavad hommikust õhtuni õues mütata ja erinevate lõbustustega tegeleda. Liivakast on kahtlemata üheks selliseks. See annab lapsele vabaduse oma kujutlusvõime ja loovuse proovile panna, pakkudes asendamatut meelelahutust päikesepaistelistel päevadel. Lisaks on liivastis mängimine laste jaoks äärmiselt arendav. Liivaga mängides töötavad korraga nii lapse silmad, kõrvad, kui ka käed ning arenevad peenmotoorika ja empaatiavõime. Seetõttu võiks igal lapsel avaneda võimalus mängida ning oma oskusi proovile panna ühes ilusas ja vahvas liivakastis.