Mida läheb tarvis mugavaks vankrisõiduks?

Üheksakuune lapseootusaeg on üsna pikk, ent ääretult oluline periood meie elus. Eriti kui tegemist esimese lapse ootusega. Lapse sündimise tarbeks on vaja teha suurel hulgal ettevalmistusi ning soetada palju erinevaid esemeid, üheks kõige olulisemaks ehk praktiline ja kena vanker.

Kuna vanker saab Sinu elu üheks lahutamatuks osaks, millega tarvis pidevalt ringi liikuda, tuleks selle valimisel olla väga tähelepanelik ja hoolas.

Vankri soetamine on ka üks suuremaid väljaminekuid – kvaliteetsed ja tuntud brändid võivad vankri eest küsida suisa 1200 eurot või isegi rohkem. Kindlasti ei ole palju neid, kellele on see jõukohane või isegi mõistlik summa, kuid kes on öelnud, et vanker peab olema uhiuus. Kvaliteetne vanker peab edukalt vastu rohkem kui kolme lapse sõidutamise, mistõttu võiks julgelt ka kasutatud vankritele silma peale heita. Loomulikult tuleks enne ostu veenduda, et vankrit on eelnevalt hästi hoitud ja et see oleks võimalikult heas korras.

Nii nagu iga teise toote puhul, kehtivad ka vankrite maailmas omad moesuunad. On ju tore, kui Sul on kena ja pilkupüüdev vanker, ent kõige olulisem on käru praktilisus ning mugavus. Seetõttu tasukski vankrit valides tähelepanu pöörata järgmistele aspektidele.

Millisel aastaajal vankri kasutusele võtad?

Kevad, suvi ja varane sügis on vankriga ringi vuramiseks suisa ideaalne aeg. Soojal ajal tuleb aga tähelepanu pöörata korralikule varjule, mis last nii päikese kui ka vihma eest kaitseks. Kui vankri seinad on liialt õhukesed, võib tuul nendest läbi puhuda. Ent ega hilissügis ja talv ole tingimata aeg, mil pead nelja seina vahel istuma – ka külmal ajal on ilusaid ja päikeselisi ilmasid, mil mõnus väike jalutuskäik ette võtta. Talvisel ajal peaks vanker olema aga võimalikult külmakindel ning soe. Näiteks võiksid vankri seinad olla paksust ilmastikukindlast kangast.

Millisel pinnasel kõige enam ringi liigud?

Kindlasti plaanid lapsega põnevaid reise ette võtta – olgu selleks siis vahva sõit mere või järve äärde, mõnda teise linna või külla. Siiski tuleks vankrit valides arvestada eelkõige sellega, millisel pinnasel plaanid kõige enam ringi jalutada. Sellest olenevalt tuleb valida sobivate ratastega vanker. Linnadžunglisse sobivad ideaalselt väikeste kergesti manööverdavate ratastega mudelid, samal ajal kui liivasele ja pehmemale pinnasele sobiksid pigem suurte ratastega vankrid.

Pööra tähelepanu vankri raskusele

Enamik vankreid on üsna kohmakad ja rasked. Lisaks sellele võiks vankrit olla ka lihtne kokku panna. Seda eelkõige juhul, kui elad korteris või pead sageli autoga ringi sõitma. Enne vankri soetamist tasukski katsetada, kui kerge või raske vankriga on tegu, ning kas see kokkupakitult ka Sinu pagasiruumi või autosalongi kenasti ära mahub. Esialgu ei pruugi vankriraskus Sinu jaoks mingit tähtsust omada, ent kui Sul tuleb vankrit pidevalt kokku ja lahti võtta ning trepist üles ja alla kanda, siis soovid, et oleksid langetanud veidi teistsuguse otsuse.

Lapse sünd ei tähenda kindlasti seda, et pead esimesed elukuud või suisa -aastad nelja seina vahel istuma. Sinu parimaks sõbraks saab mugav vanker, millega tore pikemaid ja lühemaid jalutuskäike ette võtta ning sel moel värsket õhku nautida. Kindlasti tuleks soetada selline käru, mis oleks mugav nii lapsevanemale kui ka pisikesele ilmakodanikule.