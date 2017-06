Millele pöörata tähelepanu uue kasvuhoone valimisel?

Kasvuhoone on kahtlemata miski, mida ei soetata just iga-aastaselt. Kui õigesti ja hoolikalt valida, on võimalik ühe kasvuhoonega toimetada suisa kuni kümme edukat aastat. Seetõttu tasub kasvuhoonet valima hakates olla äärmiselt tähelepanelik ja hoolikas. Järgnevalt toomegi välja olulised aspektid, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Mis suuruses kasvuhoone valida?

Enne, kui otsustad, millises suuruses kasvuhoone valida, tuleb eelnevalt kaaluda ja enda jaoks läbi mõelda, mida kavatsed selles kasvatama hakata ning kuhu täpselt plaanid kasvuhoone paigutada. Kasvuhoonele sobib ideaalselt päikeseline asukoht. Kindlasti ei tasuks seda rajada suurte hoonete, puude või põõsaste varju, mis võiksid blokeerida päikesevalgust. Kui aias sellist kohta ei leidu, siis ei tasuks endale väga suurt kasvuhoonet soetada, sest sellest ei oleks nii ehk naa suuremat kasu. Lisaks tuleb kindlasti kaaluda, milliseid aiasaadusi on plaanis kasvuhoones kasvatama hakata. Kui soovid kasvatada väikeseid taimi, nagu paprika, baklažaan, salat ja redis, siis sobib ideaalselt väiksemat tüüpi kasvuhoone. Kui aga soovid kasvatada kurke ja tomateid, siis on parem valida veidi suuremat tüüpi kasvuhoone. Loomulikult tuleb arvesse võtta ka aia suurust ja isiklikke eelistusi.

Kasvuhoone materjal

Kõige soodsam ja käepärasem materjal on kile. Olenevalt kile tihedusest võib see kasvuhoonet kaitsta kogu aasta, kuid kindlasti ei kaitse kile eriti hästi pakase eest, mistõttu tuleks varakevadel taimi lisanduvalt katta. Soojemate ilmadega tuleb aga tagada korralik ventilatsioon, et taimed liigselt ära ei kõrbeks. Sarnane olukord on klaasist kasvuhoone puhul, kuid klaas on tunduvalt vastupidavam ja usaldusväärsem materjal. Klaas tuleb aga talveks eemaldada, et see mõranema ja purunema ei hakkaks. Tänapäeval on kõige populaarsemaks ja armastatumaks materjaliks hoopis polükarbonaat. See on äärmiselt vastupidav materjal, millega on lihtne ümber käia. Lisaks on polükarbonaadi hind äärmiselt taskukohane.

Kasvuhoone karkass

On mitmeid populaarseid kasvuhoone karkasse, kõige enam on ehk levinud kuumtsingitud terasest profiil ja pulbriga kaetud terasraamiga profiil. Esimene variant on ehk mõttekam valik just pikemas perspektiivis. Tsingitud terasest raam on väga vastupidav ja korrosioonikindel. Pulbriga kaetud terasraamiga profiil on aga äärmiselt tundlik korrosiooni suhtes ning ka selle vastupidavus on üsna kesine. Kvaliteetne kasvuhoone on iga aia ehteks!