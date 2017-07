Muusikafestivaliks valmistudes: mida kaasa võtta?

Üks suvine muusikaelamus festivali näol on suisa kohustuslik üritus, mille võiks igaüks enda suveplaanidesse mahutada. Tõelised festivalide fännid teavad une pealt, mida üritustele kaasa pakkida. Kui oled aga esmakordselt sellisele üritusele suundumas, siis tasuks lugeda järgmisi kasulikke nõuandeid, kuidas ennast õigesti ette valmistada, et järgnevatest päevadest eriliselt rõõmu tunda.

Mõnusalt mahukas telk ja mugav magamiskott

Festivalipäevade ajal telgis ööbimine on sellise ürituse üks lahutamatu osa ning tõeliseks elamuseks kõigile neile, kes harjunud mugavuse ja modernse elustiiliga. Telki valides on oluline tähelepanu pöörata mitmele erinevale tegurile: telgi suurus, veepidavus, ventilatsiooniavade asukohad ja n-ö telgi esik. Kui soovid telgis ööbida kahekesi, siis tasuks pigem valida kolmekohaline telk, sest nii on telgis piisavalt ruumi ka kottidele ja on piisavalt ruumi end liigutada. Ühtlasi on oluline valida praktiline ja mugav magamiskott. Kuna Eesti suved ei ole ülemäära soojad, siis tasub soetada piisavalt soe magamiskott, milles oleks mõnus ja soe puhata ka jahedamal õhtul. Lisaks tasub magamiskoti alla varuda matt. Nii on küljealune kuiv ja soe. Kui oled sagedasti matkaja ja õues ööbija, siis tasub kindlasti endale muretseda võimalikult kvaliteetsed tooted.

Kummikud ja vihmamantel – festivalide asendamatud kaaslased

Meie suved on äärmiselt ettearvamatud, mistõttu ei tea me kunagi, mida ilm teha võtab. Seetõttu võiks endale kaasa pakkida kenad kummisaapad, et ka vihmase ilma korral tuju ei langeks ja jalad ülemäära märjaks ei saaks. Omal kohal on kindlasti ka üks korralik vihmamantel, mida tasub pidevalt endaga kaasas hoida.

Välipliit – rahakotisõbralik valik

Festivalidel ei saa toitlustuse üle nuriseda – toidutelke on lõpmata palju ja väga laia valikuga, kuid ka hinnad on festivalile kohaselt krõbedad. Väike kauss suppi võib maksta suisa neli eurot. Seetõttu on äärmiselt nutikas võtta kaasa pott ja praktiline välipliit ning valmistada sellel hommikusööki, kohvi ja teed ning miks mitte ka purgitäis suppi. Kindlasti tasub kaasa võtta toite, mis väliste temperatuuride juures oma värskust ei kaotaks ja riknema ei kipuks. Vastasel juhul tuleb suure tõenäosusega hiljem üles otsida ka meditsiinipunkt.