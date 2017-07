Need on viis parimat Hiina mobiiltelefoni

Euroopa on küll kuulus oma hea jalgpallitaseme poolest, küll aga ei saa me hiilata oma telefonitööstusega. Ainsaks suureks tegijaks võib pidada kümne aasta eest veel väga edukat Nokia ettevõttet. Jääme suuresti alla Ameerika Apple’ile ja Microsoftile, Korea Samsungile ja LG-le ning Jaapani Sonyle. Praegu võime aga julgesti öelda, et ülemaailmne mobiiltelefonide tehnoloogia on koondunud hoopis Hiinasse.

Siiani teadsime Hiinat kui odavate iPhone’i ja Samsungi koopiate tootjat, kuid situatsioon on viimase viie aastaga suuresti muutunud. Nüüd dikteerib Hiina ise mobiiltelefonide moesuundi. Väga populaarsed on muuhulgas kahe SIM-kaardiga mudelid, mis on eriti nõutud ka meie turul. Eestlastel on sageli kaks erinevat SIM-kaarti – üks ühe ja teine teise operaatori numbriga. Millistele Hiina telefonidele siis kindlasti tähelepanu tuleks pöörata?

Moto Z

Jah, Motorola Moto Z on Hiina telefon, kuna ettevõte kuulub Hiina hiigelettevõttele Lenovole. Ka Lenovol on oma telefonide sari, kuid Lenovo enda telefonidel ei lähe maailma turgudel sugugi nii hästi. Lenovo Zuki telefonide asemel tasub endale kahtlemata valida pigem telefon Moto Z. See on teine omataoline telefon (esimene oli LG 5), millel on teatud lisad telefoni võimekuse laiendamiseks.

Lisaks on Moto Z kohandatud ka Google Dayview VR-prillidele. Kõige hilisemal Moto Z Force'i telefonil on 21-megapiksline kaamera, Snapdragon 820 protsessor ja 4-tuumaline Kryo CPU. Võimas ja stiilne telefon on loodud äriks ja meelelahutuseks. Siiski on telefoni hind üsna krõbe, mis ei ole ehk Hiina telefonidele sugugi kohane.

Huvitav fakt: telefonil Moto Z on mitmeid lisasid, mille ühiseks nimetuseks Moto Mods: JBL-kõlarid, Moto Insta-Share'i projektorid, Hasselblad True Zoomi kaamera läätsed, Incipio offGrid ™ ja Mophie aku, Incipio autohoidik-laadija ja stiilsed telefoniümbrised.

OnePlus 3T

Iseseisval Hiina ettevõttel OnePlus’il on ainult mõned nutitelefonimudelid, kuid need on kõik tugevad lipulaevad. Põhjus? Kvaliteet on muljetavaldav ja hind tunduvalt soodsam kui konkurentide lipulaevadel. Uusimal mudelil on Androidi operatsioonisüsteem ja tõhustatud turvameetmed. Telefonil on tõeliselt hea hinna ja kvaliteedi suhe. See on ka põhjus, miks telefon kogu maailmas niivõrd populaarne on. Veidi kurb on ainult asjaolu, et seda mudelit on väga väikeses koguses ja saadaval üksnes püsiklientidele.

Huvitav fakt: väga paljud kliendid imestasid, miks uus mudel kannab numbrit 5, kuigi eelmine oli alles number 3. Selgus, et hiina keeles kõlab neli üsna sarnaselt ingliskeelsele sõnale “death”, mistõttu Hiina tootjad väldivad paaniliselt mudeleid, mis kannavad numbrit 4.

Huawei P10

Hiljuti tutvustatud Huawei telefonid on siiani turuliidrid, kuna Samsung Galaxy buum ei ole siiani alanud ja iPhone’i uus telefon ei ole veel ilmavalgust näinud. Telefonil on kvaliteetne 20-megapiksline Leica kaamera, võimas Kirin 960 protsessor, 8-tuumaline CPU ja Android OS 7.0 Nougat operatsioonisüsteem. Tundub tehniliste omaduste poolest täiuslik telefon olevat. Seda enam, et telefon on täiesti saadaval ka Eesti turul. Muide, P-täht tähistab selle telefoni puhul sõna photography (fotograafia eesti k.), mis tähendab, et selle seeria telefon on loodud fotograafia entusiastidele. Lisaks on Huawei telefonid väga mõistliku hinnaklassiga, mistõttu on need taskukohased laiale kasutajaskonnale.

Huvitav fakt: Eestis hääldame tegelikult Huawei brändi valesti, korrektne hääldus oleks hiina keele päraselt hoopis “va-vei”.

Xiaomi Mi Mix

Telefon Xiaomi Mi Mix on tõeliselt silmapaistva välimusega. Ekraan moodustab suisa 93% telefoni ühest küljest. Telefoni raam on tõeliselt õhuke. See mudel püüab pilke lisaks oma suurele ja säravale ekraanile ka muljetavaldava disaini poolest, mis on omane ka Xiaomi teistele mudelitele. 6,4-tolline ekraan, Snapdragon 821 protsessor ja 4-tuumaline CPU moodustavad tõeliselt võimsa töötelefoni. Suureks plussiks on ka heal tasemel 16-megapiksline kaamera. Ainsaks miinuseks on puuduv microSD-kaardi pesa, kuid 128 või 256 GB mälu peaks olema piisav nii töötegemiseks kui ka meelelahutuseks.

Huvitav fakt: esimene Xiaomi telefon võeti kasutusele alles 2012. aastal. Viie aastaga on sellel ettevõttel õnnestunud saada üheks maailma liidriks ja ettevõtet peetakse ka üheks kallimaks start-up-ettevõtteks, mille väärtus on enam kui 50 miljardit dollarit.

Nokia 9

See telefon ei ole veel kättesaadav, seda on turule oodata sügisest, kuid on selge, et tegemist on legendi naasmisega. Käivad juba kuuldused, et telefonil saab olema võimas Snapdragon 835 protsessor ja ilmselt 6 GB RAM. 128 GB sisemälu ja microSD-kaardi pesa muudavad telefoni piisavalt võimsaks andmekandjaks. Carl Zeiss 21-megapiksline kaamera (ilmselt duaalkaamera) on rõõm igale fotograafiahuvilisele. Nii et oodatud telefonide nimekirja võib iPhone 8 kõrvale lisada julgelt ka Nokia 9.

Huvitav fakt: Nokia kuulub nüüdsest Hiina ettevõtte HMD alla. Nokia ettevõte tegutseb siiani ka Soomes, kus toodetakse suuri võrguseadmete projekte. Aasta tagasi omandas Nokia ka Alcatel-Lucenti. Kas mäletad veel sellist ettevõtet? 20 aastat tagasi olid Alcateli telefonid legendaarse Nokia kõrval kindlad turuliidrid.