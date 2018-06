5 huvitavat fakti Royal Canini toitude kohta

Alljärgnevalt on toodud välja 5 huvitavat ja kasulikku fakti Royal Canini toitude kohta





1. JAH! Mais tõstab toidu toiteväärtust

Iga Maisitera on toitaineid täis

Maisijahu

Maisitera on täis kasulikke toitaineid, sealhulgas valku, kiudaineid ja rasvhappeid.

Maisitärklis

Süsivesikurikas energiaallikas, mida on kassidel ja koertel lihtne seedida.

Maisigluteen

Maisigluteen on maisitera valgurikas osa, mis on rikkalik antioksüdantide allikas.

Kas teadsite?

Kui mais jahuks jahvatada, on teie koduloomal seda lihtne seedida ja see imendub organismis hästi.

Mais on suurepärane toitainete allikas

Spetsiaalse jahvatusviisi abil eraldatakse maisist kiudained, süsivesikud ja õlid ning alles jääb valgurikas maisigluteen.

Mais sisaldab rikkalikult kindlaid aminohappeid, mis on eriti kasulikud just nahale ja põiele.

Maisis sisalduvad antioksüdandid toetavad looma üldist tervislikku seisundit ja takistavad tervete rakkude kahjustumist.

Maisiallergia on kasside ja koerte puhul äärmiselt harv.

Mais sisaldab rohkelt vitamiine A ja E ning ka B-grupi vitamiine ja selliseid mineraale nagu tsink ja mangaan, mis kõik on terve naha säilitamisel väga olulised.



2. JAH! Teravili tõstab toidu toiteväärtust

Teravili on kõrge toiteväärtusega

Nisu

Nisu sisaldab rikkalikult selliseid mineraale nagu magneesium ja raud, aga ka komplekssüsivesikuid ja kiudaineid.

Nisugluteen

Valgurikas osa nisust, mis sisaldab palju asendamatuid aminohappeid.

Riis

Teie kodulooma jaoks suurepärane energiaallikas riis on kõige kergemini seeditav süsivesik, mis aitab seedeelundkonda tervena hoida.

Teravilja kasulikkus loomadele

Teraviljad on nisu-, maisi-, rukki-, kaera-, riisi- ja hirsiseemned.

Loomatoidus kasutatavad teraviljad on suurepärased energiaallikad ja aitavad tagada kompleksse ning tasakaalustatud toitumise.

ROYAL CANIN® on raskesti seeditavad väliskestad eemaldanud, nii et kassidel ja koertel on teravilja kerge seedida.

Kasside ja koerte jaoks on toidus kõige tugevamad allergeenid valgud, näiteks veiselihas, piimatoodetes, kanas ja kalas.

Kas teadsite?

Teraviljad varustavad looma organismi vajalike aminohapete, mineraalide, süsivesikute, kiudainete ja rasvhapetega. Süsivesikute allergia on nii kassidel kui ka koertel väga harv.



3. JAH! Dehüdreeritud linnuliha proteiin ja kõrvalsaadused tõstavad toidu toiteväärtust

Dehüdreeritud linnuliha ja kõrvalsaadused on head valguallikad.

Dehüdreeritud liha on lihtsalt värske liha, millest on eemaldatud vesi ja rasv. Õigesti töödelduna on see looma jaoks suurepärane, kvaliteetne ja väga hästi seeditav valk.

Kõrvalsaadused, nagu süda, maks ja kopsud, sisaldavad rikkalikult valku, vitamiine ning mineraale, mis aitavad tagada looma hea tervise.

ROYAL CANIN® kasutab ainult kõrge kvaliteediga kõrvalsaadusi (meie koostisosade nimekirjas esinevad need terminina ’loomsed kõrvaltooted’).

Meie kvaliteetsed kõrvaltooted on ohutud ja toitvad ning avaldavad ka keskkonnale vähem mõju.

Kas teadsite?

Värske liha võib sisaldada kuni 85% vett ja ainult 10–30% valku. Kui lihast vesi eemaldada, on tulemuseks oluliselt kontsentreeritum valguallikas, mis sisaldab üle 90% valku.





4. JAH! Antioksüdandid ja säilitusained aitavad säilitada toidu toiteväärtust

Antioksüdantide eelised





Aitab tagada loomatoidu toiteväärtuse, takistades koostisosade riknemist.

Meie patenditud säilitusainete kompleks aitab takistada potentsiaalselt ohtliku hallituse, pärmseene ja bakterite tekkimist looma toidus.

Aitab vältida toidus rasvade ja õlide rääsumist.

ROYAL CANIN® kasutab ohutut kombinatsiooni naturaalsetest ja heaks kiidetud kunstlikest antioksüdantidest koosnevatest säilitusainetest.

Meie inimtoidu kvaliteedinõuetele vastavad antioksüdantidest säilitusained on kinnitatud Euroopa, Ameerika, Austraalia ja Uus-Meremaa reguleerivate asutuste poolt. Meie kasutatavate naturaalsete antioksüdantide hulka kuuluvad C-vitamiin, E-vitamiin, luteiin ja aminohape tauriin.

Kas teadsite?

ROYAL CANIN®-i toidus sisalduvad antioksüdandid aitavad vältida toidu riknemist, kaitstes seega looma tervist.





5. JAH! Nisugluteen tõstab toidu toiteväärtust

Nisugluteen sisaldab rikkalikult valku





Nisugluteeni kasutatakse loomade toidus sellepärast, et see on suurepärane asendamatute aminohapete allikas. See täiendab loomseid koostisosi ja tagab parima toiteväärtuse.

Gluteen on kõrge toiteväärtusega taimne valk, mida leidub nisus, rukkis, tatras, odras ja kaeras.

Nisu on ainus teravili, mis sisaldab gliadiini ehk gluteeni, mis põhjustab inimestel tsöliaakiat.

Kassidel ei ole teadaolevalt tsöliaakiat esinenud ning seda on esinenud ainult ühel Iiri setterite tõuliinil.

Kas teadsite?

Nisugluteen koosneb kuni 80% ulatuses valgust, millest teie loom suudab ära seedida ligikaudu 99%.