Kodumaine disainvalgusti, mis toob metsakuma sinu koju

Mõnuledes pehmel diivanil, liugleb pilk kergelt üle oma armsa kodu. Hinge poeb uhkus ja rahulolutunne. Sai ju teist ka pikalt ning suure õhinaga sätitud. Hämarat elutoa nurka silmates hiilib aga ligi häiriv tunne — midagi ei klapi, midagi oleks siit justkui puudu. Äkitselt tabab sind tõeline heureka! See nurk nõuab hädasti üht kauni joone ning maheda valguskumaga põrandalampi. Ei mingit elutut masstoodet, vaid midagi erilist, mis sellele ilmetule kohale uue hingamise annaks. Kuid kust sellist iludust leida, avastad end ühtäkki juurdlemas?

Sama küsimuse otsa põrkas ka Erkki Kivastik, kes oli koos abikaasaga juba aastaid tulutult seda õiget lampi otsinud. Et kodu oli loodud naturaalseid materjale kasutades, oli sooviks leida midagi, mis sellega harmoneeruks. Otsiti maalähedast ning unikaalset, kuid seda mõistliku hinnaga. Internetis jäi küll silma nii mõnigi uhke disainlamp, kuid seda hinnaklassis, mis tundus pragmaatilistele eestlastele liig kallis. Pealegi olid need enamasti elutust, külmast ja kalgist materjalist valminud. Kuid eesmärgiks oli ju leida killuke loodust oma koju.

Straipu Foto: Oleg Harchenko

Meil, eestlastel, on mitmeid voorusi, visadus ning pealehakkamine teiste seas. Ja nii kestsid otsingud aastaid, ikka lainetena. Kuniks kätte jõudis kriitiline piir, mille loogiliseks jätkuks oli tõdemus — kui teised ei paku, tuleb ise teha. Alustuseks sai ostetud sobiv tööpink ning vajalikud tööriistad. Seejärel tuli end läbi pureda joonestamise ja tööprogrammide rägastikust. Eesmärk oli ju seatud — millegagi tuleb see lapsetoa laest armetult alla rippuv pirn ükskord välja vahetada. Pärast lugematut arvu tunde ja katsetusi valmiski lõpuks see kaua tehtud kaunikene — voolujooneline graatsia, mis kogu toa oma sooja ning õdusa valgusvihuga särama pani.

Kuigi Erkki oli juba viimased 10 aastat lampide tootmise peale mõelnud, pani just see kogemus mõtte konkreetsemalt liikuma. Toona oli küll plaanis klaasplastikust valgusteid teha, kuid mida aeg edasi, seda vähem see mõte imponeeris. On ju klaasplastik puhas keemia, mis sisaldab veel tagatipuks vägagi mürgiseid liime.

Kuna vahepealsed aastad olid teinud oma töö, tõstes külma klaasplastiku asemel esiplaanile sooja puidu, sündiski plaan tuua turule kasevineerist disainlambid. Tõsi, valgusteid saaks teha ka tammest, saarest või pöögist, kuid ühelgi neist pole sedavõrd unikaalset triipu. Kasetriipudele, muide, viitab ka firma nimi — tähendab stripe ju eesti keeles triipu.

Straipu Foto: Oleg Harchenko

Nagu enamikule, tundub ka Straipu meistritele kõigiti loogikavastane armastuse ja hoolega valminud käsitööd kasina kvaliteediga ära rikkuda. Üks korralik valgusti peab siiski aastaid oma ajatult elegantse disaini ning korraliku kvaliteediga selle ostjat rõõmustama. Et viimast tagada, jõuavad erinevad elektriosad meistrite töölauale üle terve Euroopa — alumiiniumprofiilid ja LED-ribad näiteks Itaaliast, transformaatorid Saksamaalt jne. Üks, mis kindel — teisi selliseid ühes tükis triibulisest täispuidust säästlikke LED-lampe ei leia kusagilt maailmas. Ja olgu täpsustuseks lisatud, et ühes tükis tähendab ilma ühegi nähtava juhtme ning muu konstruktsiooni osata.

Enamik meist ihkab oma koju rahu, vaikust ning harmooniat, mida Straipu maheda valgusega valgustid kahtlemata toovad. Kuid samahästi sobivad need elegantsed laua-, põranda-, seina- ja laelambid ka töökeskkonda ilmestama. On ju puhas loodus, disain ning sellest õhkuv rahulikkus olnud läbi aegade headeks stressi leevendajateks.

