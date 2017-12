Mis imeloom on kapselkohvimasin?

Kapselkohvimasin on midagi sellist, mille kasutamise peale igapäevaselt ehk isegi ei tuleks. Miks peaksin ma tegema kohvi mitte presskannus, vaid hoopis mingi kapsli abil? Miks peaksin ostma endale aparaadi, mille poolpeidetud kõrvalkuludena on tarvis hankida järjepidevalt kohvikapsleid? Täpselt need küsimused keerlesid ka loo autori peas ning mõnes mõttes keerlevad siiani. Kuid vähemalt sai selgeks, kellele ja miks see masin mõeldud on.

Kapselkohvimasin tundub olevat midagi emotsiooniostu valdkonnast. Erinevate kaupluste suurte sooduspakkumiste käigus oleme me kõik kohanud paarikümneeuroseid kapselkohvimasinaid. Ja kindlasti on mõned meist need ka ostnud ... et seda pärast esimest tassi enam mitte kunagi kasutada. Ometigi on kapselkohvimasinal väga suured eelised “traditsiooniliste” kohvivalmistamismeetodite kõrval.

Miks on kapselkohvimasin hea? Paarinädalane kooselu Nescafé uue Dolce Gusto LUMIO kapselkohvimasinaga õpetas mind seda aparaati hindama. Just sellest aspektist, mida ma varasemalt poleks ehk osanud üldse tähelegi panna.



Kiire, mugav ja erakordselt rohkete võimalustega

Nescafé Dolce Gusto LUMIO kapselkohvimasina suurimaks eeliseks on selle kiirus. Seda nii ettevalmistuse kui ka kohvivalmistuse osas. Kohvivalikust valmis kohvini kuluvad kasutajal reaalselt loetud sekundid. See ongi masina kõige suurem pluss – kiirus. Kui oled normaalne inimene, kelle päevad niigi täis erinevaid toiminguid, on see masin just sulle loodud.

Masina kasutus on lihtne – kapsel (mille valikuid on erinevates kaubanduskettides saadaval mitmeid) “istub” masinasse lihtsalt ja loogiliselt ning seetõttu pole vaja aega kulutada ka juhendi lugemisele. Veemahuti täitmine võib esimesel kasutusel küll tunduda pisut keerukas, kuid pärast esmast võimalikku segadust käib kõik juba välgukiirusel.

Nescafé Dolce Gusto

Eraldi märkimist vääriks veel Nescafé Dolce Gustole sobilike kohvikapslite valik. Erinevalt oodatust ei ole tegemist masinaga, mis oleks võimeline tegema ainult n-ö tavalist kohvi. Valik on suur ja erinevate maitsete hulgast võib leida kapslid kaupluseriiulilt tuttava Nesquiki kakao valmistamiseks või kui oled tõesti suurem kohvigurmaan, leiad kapsli ka kasvõi Ristretto Ardenza valmistamiseks.

Arvad, et kapselkohvimasin on praktilise väärtuseta iluvidin?

Kahtlemata jääb silma kohvimasina pisut futuristlik disain. Harjumuspäraselt võiks arvata, et kohvimasin on pigem suur kast kusagil kööginurgas tolmu kogumas ja töötamisel kõvahäälselt urisemas. Dolce Gusto puhul see tõekspidamine ei kehti. Ümmarguste joontega ja suhteliselt väikest “kasvu” aparaat istub kenasti köögiriiulil või tööpinnal ning lisab sinna isegi pisut itaalialikku nüanssi. Tõsi, tulevane kohvimasina omanik võiks ja peaks arvestama tõsiasjaga, et kohvimasinat toitev voolujuhe on pigem lühike, mistõttu tuleks enne kauplusesse tõttamist oma peas tulevasele köögiabilisele koht välja mõelda.

Kuid praktiline väärtus? See sõltub loomulikult igaühe ootustest ja vajadustest, kuid julgelt võib väita, et inimesele, kes ihkab oma ellu mugavust ning vähest vaeva, sobib Nescafé Dolce Gusto nagu valatult. Kiire ja üllatavalt laia joogivalikuga kohvimasin on ilmselt mõeldud loojate peas ennekõike inimesele, kes hindab mugavust ning vähest vaeva. Kuid siiski sobib aparaat kenasti ka nendesse kodudesse või väiksematesse kontoritesse, kus lihtsalt heamaitselisest kohvist lugu peetakse.

