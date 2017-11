VIDEO | Kolm-ühes-tolmuimeja: toad puhtaks ja tolmuvabaks vaid ühe seadmega

Kuigi tolmuimemine ja põrandapesu on kui kaks eri ooperist tegevust, kus esimese puhul peab lahmakat juhtmega tolmuimejat mööda tuba vedama ja teise puhul põrandat mopiga küürima, on neid tüütuid kohustusi võimalik tänapäeval hõlpsasti teostada juhtmevaba tolmuimejaga.

Tänapäeva elutempo juures ei ole kellelgi üleliia aega ega huvi põrandatelt ja vaipadelt tolmu eemaldamiseks, erinevate põrandapindade pesemiseks ning seejärel veel tolmu pühkimiseks mööblilt ja nipsasjakestelt. Kodu on vaja aga korras hoida ning kõige parem soovitus selleks on investeerida võimalikult mitmekülgsetesse koristusvahenditesse.

Tolmu ja mustuse eemaldamiseks on parim variant soetada juhtmevaba kolm-ühes-tolmuimeja, millega saavad tolmuvabaks põrandad ja vaibad ning tänu käsitolmuimejale ka pehme mööbel. Kuna sellisel seadmel on ühtlasi pesemissüsteem, saab kolm-ühes-tolmuimejaga kõvakattega põrandaid lisaks tolmueemaldusele koguni pesta. Nõnda saavad põrandad pestuks ja tolmuvabaks ühe seadmega.

“Juhtmevaba kolm-ühes-tolmuimeja on mugav, kuid samas võimas abimees igapäevase segaduse koristamisel,” tõdes Philipsi esindaja Karmo Sahtel. Seejuures sobib Philips PowerPro Aqua tolmuimeja kõikide erinevate põrandapindade tolmuvabastamiseks, olgu kodus vaibad, puitparkett, laminaatparkett, kivipõrand või muust materjalist pind. “Pesemissüsteemi tasuks kasutada aga üksnes kõvakattega põrandatel,” lisas Sahtel.

Kuna PowerPro Aqua tolmuimeja on juhtmevaba, kaalult kerge ja liikuva peaga, saavad selle kasutamisega hakkama kõik pereliikmed. Tänu pestavale kolmekihilisele filtrile, mis püüab puhta õhu tagamiseks kinni üle 90% allergeenidest, näiteks õietolmu, loomakarvad ja tolmulestad, sobib tolmuimeja kasutamiseks ka allergikutele. “Kuivõrd Philipsi tolmuimeja on tolmukotita, saab tolmukambrit tühjendada tolmu puutumata,” tõi Sahtel esile tolmuimeja eelise allergikutele.

Philips PowerPro Aqua tolmuimeja suurim eelis on aga see, et tegemist on juhtmevaba masinaga, millega saab põrandaid puhastada igal ajal ja ka sealt, kuhu juhtmega tolmuimeja ei ulatu. „Uuel PowerPro Aqual on 25,2-voldine liitiumioonaku, mis tähendab, et sellega saab põrandaid puhastada juba 60 minutit järjest,“ kinnitas Sahtel.

