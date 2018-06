FOTOD | Lastekaitsepäeval vallutavad Vabaduse väljaku 1000 laulvat mudilast

Tänasel lastekaitsepäeval vallutavad Vabaduse väljaku tuhat laulvat mudilast ja teevad teoks ülelinnalise lasteaedade laulupeo "SadaSäraSilma", mis on pühendatud Eesti Vabariigi sajandijuubelile ning Tallinna alushariduse 100. aastapäevale.

1. detsembril 1918 asutati Tallinnas esimene lasteaed — Kopli Lasteaed. Aastaks 2018 on linna lasteaedades mudilasi hoitud ja õpetatud juba 100 aastat.

„Tallinna hariduselus nii olulise sündmuse tähistamiseks, nagu seda on 100 aastat laste õpetamist lasteaias, on ette valmistatud mitmeid üritusi, sh ka laulupidu „SadaSäraSilma“,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Usun, et 1000 laulval mudilasel on suur vägi, mis kinnitab täiskasvanute usku tulevikku, sest lapsed ongi ju Eesti ja rahva tulevik. Lapsed on väärt iga hetke, mida neile pühendada."

Pidu algab rongkäiguga Vabaduse väljakult ning Urmas Lattikase ansambli ja Raul Talmari dirigeerimisel esitatakse kümme lastelaulu, mida ilmestavad toredad liikumisseaded.

Mudilaste laulupidu on osaks ka tänavusest Vanalinnapäevade programmist.