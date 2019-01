FOTOD | Tallinna Lastehaiglas avati vastsündinute intensiivravi perepalatid

„Inimese tervis on tugevalt seotud sellega, millist abi ja tuge ta saab lapseeas — eriti oluline on see nende laste puhul, kes sünnivad siia ilma teistest varem,“ lausus tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Üheskoos saame neile luua keskkonna, mis toetab nende õnnelikku lapsepõlve ja täisväärtuslikku elu.“ Riina Sikkuti sõnul on Eesti arstid vaieldamatult professionaalsed, ometi ei piisa alati vaid arstiabist — pere lähedus on pisikestele ülimalt tähtis. „Selleks peame võimaldama peredele olla koos hetkedel, kus seda lähedust on enim vaja. Tunnustan Tallinna Lastehaiglat, kes pingutab selle nimel, et meie lapsed ja pered saaksid parimat abi.“

„Meie soov on muuta haiglakeskkond hubasemaks ja samas jätkuvalt tagada patsientide turvalisus,“ rääkis Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts. „Sügavalt enneaegsed vastsündinud peavad haiglaravil olema väga pikalt, mõnikord mitmeid kuid, seetõttu on oluline, et laps ja tema vanemad tunneksid ennast siin võimalikult mugavalt ja samas turvaliselt. Uued ja kodused perepalatid võimaldavad beebile ja ta vanematele rohkem privaatsust. Kui varasemalt sai intensiivravi vajava vastsündinu juures pidevalt haiglas, kuid mitte lapsega ühes palatis olla ema, siis nüüd saavad vanemad olla lapsega koos ööpäevaringselt.“