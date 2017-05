Kas lasta lapsel suvel telefoni näppida või pakkuda põnevamat tegemist?

Kurb aga tõsi – mida aasta edasi, seda enam arenevad pigem noorte pöidlad kui üldine füüsis. Emad-isad aga ragistavad ajusid, otsides nutimaailmale alternatiivseid tegevusi, mis paneks noori rohkem liikuma ja vähem veebis vestlema. Lootust on, sest nüüd saab Tallinnas harrastada uusi kifte spordialasid, mida paljud nišikateks peavad.

Räägime ennekõike BMXi rattakrossist, milles lätlane Maris Štrombergs juba viis aastat tagasi oma teise olümpiakulla võitis. Ala kogub Eestiski tasapisi populaarsust, tehakse trenni, käiakse võistlustel. Kui häid tingimusi BMXi krossiga tõsiselt tegelemiseks üle riigi napib, suplevad pealinlased lausa sulavõis – elamusspordikeskuses Spot of Tallinn on olemas nii treenerid, maailmatasemel rajad kui ka rattad. Isegi esimesed toetajad – Tartu Mill ja Nobe –, kes tunnevad muret, et meiegi noored jõuaksid Euroopa ja maailma mastaabis kõrgematele kohtadele. Aga arvestades pakutavaid võimalusi, võiks lapsi trennis olla rohkem.



Ikkagi üha enam populaarne

"Jumal tänatud, et meil on selline jalgrattatreener nagu Rein Kirsipuu, värske riikliku spordi elutööpreemia saanud mees. Muide, ta ütles aasta alguses intervjuus Vikerraadiole, et BMXi kross on väga õige asi. Tema algatusel tegelikult esimene BMXi krossirada Tartus püsti saigi. Utsitas mindki kogu aeg tagant, et see ikka pealinna ka tehtud saaks, sest noortele tuleb anda võimalus teha samu asju, mida kogu muu maailm," meenutab tänutundega Spot of Tallinna loonud Mait Meriloo vanameistri rolli ekstreemspordikeskuse saamisloos.

"BMXi kross, trikisuusatamine, akrobaatika – kõik need alad on mujal tohutult populaarsed, meil aga peetakse ikka veel marginaalseteks. Näiteks vigursuusatamine. Kelly Sildarust sai äsja Euroopa parim noor talisportlane ja viiest nominendist koguni kaks olid vigursuusatajad. Mis marginaalsusest me siin räägime, " muheleb Meriloo, "Spordimaailm muutub ja läheb ju tegelikult järjest põnevamaks!"

Õpetab valdama keha

Elamusspordiga käivad kaasas kõrge kaarega õhulennud ja saltod, mis oskajale lihtsamad teha kui isal visata üks harilik kukerpall. Aga ka kergemate trikkide harjutamist alustatakse tasa ja targu. Kõigepealt maandutakse Maidu sõnul poroloonbasseini, hiljem pehmele kummirajale ja osavuse kasvades tehakse samu asju juba loomulikus keskkonnas, rulapargis, hüpekal või suusamäel. "Meil on kõik tingimused uute alade võimalikult ohutuks harjutamiseks ja suurepärased treenerid, oma ala vaieldamatud spetsialistid. Pealegi on treeningute üheks nurgakiviks akrobaatika, mis annab vajaliku kassiosavuse ja koordinatsiooni."



TÕNIS SILDARU: "Meie jaoks on Spot koht, milleta oleks täna Eestis väga keeruline leida sobivaid tingimusi aastaringseks treenimiseks. Kuid mitte ainult! Peale oma ala harjutamise, saavad lapsed Spotis proovida kogenud inimeste juhendamisel uusi spordialasid, millega tegelemise võimalusi meil veel kahjuks ülemäära palju pole."



Kuidas teha algust?

Parim viis noortespordi uuest hingamisest aimu saada on minna kogu perega vaatama BMXi krossi võistlust King Of Tallinn 3. ja 4. juunil. Üsna põhjaliku ülevaate annavad poistele ja tüdrukutele ka Spoti suvised päevalaagrid. Sealhulgas akrobaatikast, mille trennid toimuvad spetsiaalsel olümpianõuetele vastaval põrandal ja üsna mitmel batuudil.

Telefonile heaks asenduseks on ka igasugune muu suvine liikumine, aga kui ülaltoodu sind kõnetas, leiad vajaliku info kodulehelt www.spotoftallinn.ee.