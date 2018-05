Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi ootavad ees muutused! Vanemahüvitist saab edaspidi senisest oluliselt paindlikumalt kasutada ja lapsevanemate vahel jagada

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks vanemapuhkuste ja –hüvitiste süsteemi muudatuste teise etapi, millega lapsevanemad, sh lapsendajad ja hoolduspered saavad võimaluse vanemahüvitist senisest oluliselt paindlikumalt kasutada ja mõlema vanema vahel jagada. Erinevate vanemapuhkuste tasustamise põhimõtted ühtlustatakse ja edaspidi maksab kõiki vanemapuhkustega seotud hüvitisi sotsiaalkindlustusamet.

„Peamine eesmärk on luua vanematele rohkem valikuvõimalusi, et iga pere saaks vanemapuhkusi ja -hüvitisi kasutada nii nagu selle konkreetse pere jaoks kõige paremini sobib. Iga pere teab ise kõige paremini, kas neil on vaja kombineerida töötamist ja lapsega koos olemist, vanemad soovivad ühiselt lapsega kodus olla või kasutada vanemahüvitist pikema aja jooksul päevade kaupa,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Lisaks lahendame ka vanematele sageli peavalu valmistanud lapsepuhkuse päevade jagamise, tagades edaspidi mõlemale vanemale 10 tööpäeva tasustatud lapsepuhkust kuni lapse 9-aastaseks saamiseni. Nii ei teki edaspidi segadust, kus üks vanem on lapsepuhkuse päevad juba ära kasutanud ning mõlemal vanemal on samaväärne võimalus lastega aega veeta.“