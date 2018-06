VIDEO | Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kooliaastalõpu tervitus: iga õpitud aasta on vundamendiks järgmisele

Tänasest algab ametlikult paljudel koolidel 2017/2018. õppeaasta suvine koolivaheaeg, mis kestab traditsiooniliselt kuni 1. septembrini. Sel puhul edastab oma tervituse ka meie Haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi kooliaastalõpu tervitus muutmata kujul:

Head õpilased!

Põllumees ütleb, et juunikuus loob rukis pead. Ja sellest sõltub, milliseks kujuneb saak, mis sügisel leivaviljana salve jõuab. Hariduspõllul on samamoodi – läinud õppeaasta on aluseks sellele, milliseks kujuneb teie edasine koolitee. Iga õpitud aasta on vundamendiks järgmisele ning kooliaeg omakorda kogu järgnevale elule. Seega loodan, et ka sel aastal ladusite järjekordse kihi hoole ja armastusega.

Head koolilõpetajad!

Põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamisega olete jõudnud järgmise verstapostini – kool on lõpetatud ja palju uusi teid valikuks valla. Valikut pole teha kerge, sest iga valikuga kaasneb vastutus. Paljud erialad ja õppimisvõimalused on huvitavad, kuid valitud eriala või õppesuuna sobivusest saate aru alles sellega töiselt tegeledes. Ja mõnikord on vaja ümber otsustada ning uus valik teha. Soovin teile tarka meelt nende valikute tegemisel!

Armsad õpetajad, tugispetsialistid ja koolijuhid!