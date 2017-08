Tanja Mihhailova-Saar ja Kristel Aaslaid – teekond huviringidest professionaalse artistini

Kristel Aaslaid ja Tanja Mihhailova-Saar on artistiks ja muusikuks saamisest unistanud juba lapsest saati ning tundnud varasest east alates huvi nii muusika, näitlemise kui ka tantsimise vastu. Intervjuus räägivad Kristel ja Tanja, kuidas varakult alguse saanud sügav huvi ja armastus muusika vastu on teinud nad üle-eestiliselt tuntuks muusikuks ja artistiks.

Tere, Kristel ja Tanja! Hakatuseks küsin, kuidas teil läheb.

Sellele küsimusele vastasid nii Tanja kui ka Kristel ühtemoodi: hästi ja samas kiirelt, sõpru paraku küll tihti ei näe. Mõlemad on siiski veendunud, et teevad seda, mida armastavad ja on eluga rahul.

Töö- ja eraelu – kumb domineerib?

Tanja sõnul ei domineeri üks ega teine. Kuna ta on abielus laulja Mikk Saarega, siis on nad nii eraelus kui ka tööalaselt pidevalt ühenduses, mistõttu on ka kaks elu pigem põimunud kui lahus.

Kristel rääkis, et temal on töö praegusel eluperioodil kaalukam.

Nii Tanja kui ka Kristel nõustusid aga mõlemad, et kogu aeg on midagi teha ja kahjuks on peaaegu võimatu leida aega, et sõpradega lihtsalt välja sööma minna. Seega lepitakse kohtumised mitu nädalat varem kokku, et kindel olla, kas kõigil on just valitud kuupäev vaba, ning siis minnaksegi koos välja töövaba aega nautima.



Vaadates tagasi, siis mis mõjutas teie karjääri nooruses kõige rohkem ning kuidas jõudsite sinna, kus olete praegu?



Tanja on nii kaua tahtnud lavale, kui ta end mäletab. Lapsest saadik on ta alati tantsinud ja laulnud ning miski on teda ikka lavale kutsunud. Kasvades teadis Tanja, et see ongi see, millega ta tegeleda tahab ning on alati tundnud end hingelt artistina.

Vanemate toega on Tanja jõudnud sinna, kus ta täna on – lavale. Kohtla-Järvel üles kasvades võttis ta osa nii tantsu- kui ka lauluringidest.

Kristel alustas samuti juba kooliajal muusika ja tantsimisega tegelemist. Laulis koolikooris ja käis tantsuringides ning nii arenes sealt edasi artistiks.

Konkreetseid inimesi, kes oleksid Kristelit või Tanjat mõjutanud, siiski ei olnud. Nad leidsid endas ise jõu ja armastuse artistiks saamiseks ning seeläbi mõjutasid end ise.

Tanja, kuidas on Sinu vene juured mõjutanud teekonda artistiks saamisel ning Su praegust rolli Eesti muusikamaastikul?

„No nooruses oli see ikka pigem takistuseks kui eeliseks,“ alustab Tanja vastamist. Nimelt ei rääkinud Tanja kasvades sõnagi eesti keelt ja seetõttu öeldi talle palju ära.

„Aksent on liiga tugev, eesti keelt ei räägi piisavalt – takistused ja äraütlemised olid tavalised,“ vastab Tanja vaadates oma käsi laual. Need momendid mõjusid ilmselgelt raskelt ja tekkis ka olukordi, mil Tanja tahtis lihtsalt käega lüüa.

„Kõige tähtsam on teada, kelle jaoks Sa seda teed – iseenda jaoks. Ennast tuleb motiveerida, ise tuleb seda tahta, sest keegi teine seda sinu eest tahtma ei hakka,“ on Tanja veendunud.

„Proovisin oma aksenti varjata.“ Kuid nüüdseks on Tanja mõistnud, et tuleb lihtsalt iseendaks jääda – kui on aksent, siis on, see on talle omane. Kui kunagi olid ta vene juured pigem takistuseks, siis nüüd on need juba pigem eeliseks.

Kristel, kuidas Kuressaarest Tallinna kolimine Sind mõjutas?

See oli Kristeli jaoks suur samm elus. Algselt Tallinna kolides tundis ta vajadust igal nädalavahetusel sõita tagasi Kuressaarde koju.

Pärast karjääri edenemist oli aga aina raskem leida aega Kuressaarde sõitmiseks ja kodus käimine on ajapikku harvenenud. Tallinnas on olemine kodusemaks tehtud ning elukaaslasega tundub Tallinngi nüüd nagu kodu. Vaatamata sellele on Kristeli süda alati Saaremaal, sellest ta niipea veel lahti lasta ei kavatse.

Sierra Black vs. Avoid Dave?

Kristel naerab. „Olgu,“ alustab ta kahe bändi võrdluse arutlust.

Sierra Black oli pigem koosviibimine, Avoid Dave on professionaalsem ettevõtmine. Bändide žanridki on erinevad: rokk ja elektrooniline muusika. 2015. aastal otsustas aga Sierra Black, et aitab küll. Sealt edasi on Kristel tegelenud ainult Avoid Dave’iga

Kristel, kuidas telesaade „Su nägu kõlab tuttavalt“ mõjutas Su karjääri?

„Väga suurel määral. Sinna minnes oli selline tunne nagu Miša oleks koos Eesti staaridega lavale pandud,“ naljatas Kristel.

Saate hooaja jooksul sai Kristel endale aga laulja ja artistina nime luua ning edaspidine on juba tänaseks saanud.

Kui Teil endil oleksid lapsed, siis kas paneksite nad pigem varakult enda valitud huviringi või ootaksite, kuni nad on piisavalt vanad, et välja näidata ise huvi mõne ala vastu?

Nii Kristel kui ka Tanja on selles küsimuses ühel arvamusel – nad paneksid oma lapsed erinevatesse huviringidesse juba varakult ja vaataks, mis külge jääb.

„No, kui tantsida ei oska, siis ei oska, ega tunnetamist õpetada saa,“ kommenteerib Tanja.

Kristel arvab, et väga tähtis on lapsele anda valikuid.

„Valikuid ka koduseinte vahel, näiteks, et oh, paneme muusika käima, kas me tahame tantsida või kas me tahame joonistada, laulda?“ Tema sõnul peab lapsele valikuid andma ja vanemana on kohustus talle need variandid kättesaadavaks teha.

Mida soovitaksite endi kogemuste põhjal noortele, et leida ja püsima jääda oma huvialal?

Inimene ei saavuta midagi, kui temas ei peitu tahtejõudu kuhugi jõudmiseks. Nii nagu lumepall veereb mäest alla, kui seda lükata, juhtuvad ka elus asjad, kui selleks on tehtud eeltööd. Et oma unistusi teoks teha, tuleb pingutada.

Tanja ja Kristeli soovitused:

„Kui sa oled hea inimene ja teed häid asju, siis hakkavad head asjad sinu juurde tulema.“ Kristel Aaslaid.

„Mõni inimene tahabki lihtsalt kodus istuda, aga selleks, et kodus istuda, on kodu vaja. Ega keegi ei anna sulle midagi niisama, selleks tuleb ise vaeva näha.“

Tanja Mihhailova-Saar.

Kõige tähtsamaks peavad nii Tanja kui ka Kristel tahtejõudu. Kui midagi piisavalt tahta ja selle nimel tööd teha, siis lõpuks hakkab see lumepall ikkagi veerema. Maailm on pidevas liikumises ning paigal seistes ei jõua kuhugi!

Tanja Mihhailova-Saar ja Kristel Aaslaid astuvad üles ka 26. augustil laste ja noorte vabaajamessil „No vaata“. Tulge ja leidke uueks õppeaastaks põnev hobi või spordiharrastus!

Lisainfo Tallinna noorteinfo lehelt www.tallinn.ee/novaata ja Facebookist: No Vaata.

Tallinna spordi- ja noorsooamet