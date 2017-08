Tule tasuta Rocca koolipeole! Sind ootavad Teele Viira, virtuaalvideomäng ja loosimised

Kuigi kooli algus teeb nii mõnelgi meele kurvaks, sest suvi saab otsa, on sellel ka rõõmsam pool – taas saab kohtuda nendega, keda ammu näinud pole, ja leida ka uusi kaaslasi, kellega sügisel koos midagi põnevat ette võtta. Olgu selleks siis klassiõhtu või tudengipäevad.

26.–27. augustil on Rocca al Mare koolilaste päralt, sest neid ootavad vinged seiklused virtuaalmaailmas, kus on võimalik kohtuda oma lemmikkangelastega. Samuti toimuvad loosimised, kus on võimalik võita hulgaliselt kooliks vajalikke auhindu. Kohapeal on ka äge fotonurk koos fotograafiga, et saaksite end sõpradega jäädvustada.

Päeva juhib Teele Viira. Koolipidu on kõigile tasuta. Üritus toimub mõlemal päeval kell 12–16.

Mida põnevam, seda parem

Vihik, pastakas ja pinal – tuttav teema, eks? Kuid koolitarbed ei pea igavad olema. Rocca al Mare kauplustes on suur valik koolitarbeid, millega koolipäevi põnevamaks muuta.

Oma klassi stiiliikoonid

Koolijütside vanemad avastavad iga suve lõpus, et lapsele on järsku kõik riided väikeseks jäänud – püksid on "kukekad", jopevarrukad on muutunud kolmveerandvarrukateks ja jalanõud ei taha üldse enam jalga minna. Vanematele õppuritele on stiil lausa elulise tähtsusega. Rocca al Marest leiab midagi igale maitsele.

Nutikad abilised teevad koolielu lihtsamaks

Digiajastul on meie kasutada terve rida asju, mis koolis vahel lausa hädavajalikud. Aga ka selliseid, mis on lihtsalt toredad või teevad elu lihtsamaks. Rocca al Mare on pungil vajalikest vidinatest, millest kooliajal rõõmu tunda.

Vaata pakkumisi Rocca koolipeo lehelt!



Rocca al Mare kaubanduskeskus