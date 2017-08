VIDEO | Asjad, millega pole häbi kooli minna

Iga inimene ei saagi teada, mis on koolis täna popp. Eriti see, kelle õpiaastad jäid aega, mil laudu täitsid puust pinalid ja vihiku vahelt välja tõstetud tindiplekkidest kirju kuivatuspaber.

Sestap tegi kontoritarvete müüja, kauplus Charlot lõbusa filmi asjadest, mille üle ei nurise ükski õppur, et oleks selge, mida osta või emalt-isalt küsida.

Ükski osatäitja filmi tegemisel vigastada ei saanud, sest nad kõik on väga vastupidavad. Pealegi hea hinna ja kvaliteedi suhtega, mugavad ning kõlbavad ka gümnasistile. Aga mis kõige tähtsam, nad on kiftid ja mitte nii igavad nagu see mapp, mille klassivenna isa talle oma firmast tõi.

Vaata spetsiaalselt kooliaasta alguseks välja valitud pakkumisi kaupluse Charlot kodulehel!