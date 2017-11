See naiste salarelv muudab enesekindlaks ka mehe

Öeldakse, et naised armastavad kõrvade ja mehed silmadega. See aga ei tähenda, et naised hoolitsetud välimust ja mehed tunnustavaid sõnu ei hindaks. Kas kuuled, kui motiveerivalt heliseb kompliment "Ma imetlen sinu enesekindlust ja mehelikku jõudu"!

Kuigi enesekindluse seeme peidab end hinge sügavustes, on naissugu avastanud garderoobist ühe salajase eseme, millest sõltub, kas kõndida sirge selja ja särava naeratusega või hoida madalat profiili. Kuigi saladusi pole ilus välja rääkida, tuleb seda katastroofi vältimiseks siiski teha. Selleks esemeks ei ole liibuv teksapaar, korrektne triiksärk, kõrged kontsad ega ka sõrmi kaunistavad briljandid. Naiste enesekindluse saladuseks on luksuslik ja maitsekas pesukomplekt, kaunil pesul on võlujõud muuta iga naine jumalannaks.

Nii nagu mehed hindavad tunnustavaid komplimente, on naistelgi arenenud oskus armastada silmadega. Pole midagi kütkestavamat kui enesekindlusest pakatav mees, kes teab oma väärtust ning ei karda seda välja näidata oma hoiaku ja riietusega. Meestepesult ei oodata provokatiivset seksikust, mehe muudab vastupandamatuks hoolitsetud välimus, hea füüsiline tervis, ürgmehelikult võimas energia, oskus austada ennast ja oma lähedasi ning muidugi puhas pesu.

Paraku peavad paljud mehed endale aluspesu ostmist liiga naiselikuks tegevuseks ja ootavad, et seda kingiks neile naissoost haldjad. Uuringute põhjal vahetavad mehed oma aluspesu täielikult välja iga kaheksa aasta tagant. Arvestades fakti, et aluspesu tuleks hügieenilistel kaalutlustel vahetada iga päev, tuleb vaid loota, et kõigil meestel on garderoobikapis triiksärkide ja ülikondade kõrval ka erakordselt suur kollektsioon boksereid. Kaheksa aastat iga nädal korduvalt pestud aluspesu kandev mees ei seostu ka parima kujutlusvõime korral šarmantse mehega, isegi kui tal on kroon ja valge hobune.

Tee teadlik valik!

BonBon Lingerie on loonud meeste bokserite kollektsiooni, mille materjalid, mugavus ja stiil on komplimendiks igale endast lugupidavale meesterahvale. Pesu valikul tasub silmas pidada, et see ei hellitaks üksnes enesekindlust, vaid hoolitseks ka füüsilise tervise eest. Seetõttu järgivad BonBon Lingerie bokserid mehe kehakontuure ning pakuvad tõelist mugavust eenduva tasku kujul. 100% puuvilllane pesu laseb kehal hingata ja kaitseb ülekuumenemise eest. Bokserid näevad välja nagu lühikesed püksid ja on ajatu välimusega. Igal mehel peaks olema vähemalt kümme paari aluspükse, osa igapäevaseks kandmiseks ja osa nädalavahetuse kuumadeks öödeks. Kvaliteetse pesu kandmine näitab austust nii enda kui ka oma teise poole suhtes.

Luba BonBon Lingeriel saada oma aluspesu kollektsiooni autoriks! Tee valik, mis ühendab mugavuse, kvaliteedi ja suurepärase välimuse, kasvatab enesekindlust ning paneb aluse vastupandamatule mehelikule magnetismile.

Mees, aeg on võtta appi naiste salarelvad, sest enesekindlus ei seisne hästiistuvas teksapaaris, vaid maitsekates bokserites!