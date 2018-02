TOP 5: salongid, kust saad kallimale värskeima või unikaalseima lillebuketi

Hea emotsioon võib terve päeva särama panna ja heaks tundeks piisab ka värskest lillekimbust. Lilli võib kinkida iga päev, olgu tegu mis tahes sündmusega või miks mitte kõige tavalisema argipäevaga — põhjuse kallimat rõõmustada leiab alati. Toome välja viis lillepoodi, kust leiad hea ja värske valiku lilli. Kingi õis või kimp, aga parimale ikka parim!

Lilleturu moesuundadega kursis A-Flowers

Lilled on aktuaalne ja sobiv kingitus — iga päev ja igaks olukorraks. Seda saab kinkida nii kallimale, kolleegile kui ka sõbrale, väljendades niimoodi lugupidamist ja armastust. Lilledega võib terve loo ära rääkida. On olemas isegi lillede keel… Lillede jae- ja hulgimüüja A-Flowers valdab seda vabalt. Nende värsked lõikelilled ja potililled tulevad otse Hollandist ja jõuavad Eestisse kahe päevaga.

A-Flowersist leiab igale soovile lahenduse. Poe töötajad on väga hästi kursis lilleturu moesuundadega, seega on hea täita ka kõige nõudlikuma kliendi soove. Näiteks kimbud karpides on peen kompliment ja unustamatu kingitus kallimale… Või on sooviks dekoreerida ruumid pulmadeks ja muudeks tähtsateks sündmusteks või saata pruut altari ette imelise buketiga… Fantaasia on piiriks!



Pealinnas saab külastada poodi, mujal Eestis toimib edukalt internetipood ja kullerteenus. A-flowersi uus pood A-flowers atelier on avatud südalinnas aadressil Poordi 1.

Originaalne Marianne Lilleäri

Marianne Lilleäri läheneb oma tegemistele loominguliselt. Nii sünnivad kaunid ja erilised kimbud. Kõik kodulehel www.lillepidu.ee pakutavad kimbud on lilleäri floristide originaallooming. Valikus on tõeliselt unikaalseid kimpe ja lilleseadeid. Lilledele saab lisada väikeseid kingitusi: maiustusi, jooke, pehmeid mänguasju jm. Kuna tellitavad tööd tehakse valmis ühes poes, kontrollitakse need alati enne kliendile välja saatmist üle. Et valitseks värskus lilledes ning harmoonia kimpude ja kingituste vahel.

Suurt rõhku pannakse lillede, lilleseadete, kimpude ja kohaletoimetamise kvaliteedile. Tellimused toimetatakse kohale ise, st et tavaliselt ei kasutata kullerfirmat. Nii toimides suudetakse tagada, et midagi olulist ei jääks kahe silma vahele. Sama päeva tellimus toimetatakse kohale hiljemalt 3 tunni sees. Veel üks oluline boonus: üle 35-eurosed tellimused viiakse Tallinna piires kohale tasuta.



Vaata lähemalt www.lillepidu.ee

www.facebook.com/lillepidu

www.instagram.com/mariannelilleari

Mileedi Lillemaja — suurima valikuga pood ja e-pood

Mileedi Lilleärid — meie mõistame lillede keelt

Mileedi Lilleäril on 17 aastat kogemust lillenduse valdkonnas. Tänu pikaajalisele kogemusele pakutakse väga laia valikut kõrge kvaliteediga lõike- ja potililli. Klientide soovide järgi täidetakse ka kõige keerulisemad eritellimused mängleva kergusega. Floristi käe all valmivad hoole ja armastusega kimbud ja seaded, mis on saadaval nii poodides kui ka e-poes. Lilledele lisaks pakutakse suurt valikut kingitusi ja kinkekomplekte nii meestele kui ka naistele.

Mileedi e-pood www.mileedi.ee on suurima lillevalikuga veebilillepood Eestis. E-pood on mugav võimalus tellida kaunid lilled lähedastele sõltumata ajast ja asukohast. Lillekullerid töötavad seitsmel päeval nädalas ja toimetavad soovid kohale kõigisse Eestimaa paikadesse. Lillekimpude toredad nimetused on suunavad, aidates lihtsalt ja kiirelt leida sobilik lillekimp.

Uudisena on Tartus asuvas Mileedi Lille- ja Interjöörikeskuses lisaks lõike-, kunst- ja potililledele saadaval suur valik erinevaid sisustustooteid: valgustid, seinapildid, pildiraamid, aiamööbel ja palju muud põnevat kodukujunduses kasutamiseks. Samuti on tootevalikus esindatud Eesti Disainerite loomigut.

Facebook www.facebook.com/Mileedi

Instagram www.instagram.com/mileediflowers

www.mileedi.ee

Jardin Lilled — erilised hetked igasse päeva!

Üks Eesti vanemaid ja suuremaid aiandus- ning floristikaettevõtteid Jardin Lilled tegutseb aastast 1996. Poeketis on 23 omanäolist salongi, aasta läbi avatud aianduskeskus ning e-lillepood.

Jardini poodides on alati lai valik lõike- ja potililli. Et meie ümber oleks aasta läbi rohelust, siis on erinevad draakonipuud, sukulendid, kaktused ning teised rohelised potililled alati esindatud. Samuti on suures valikus õitsvaid potililli, mida on külla minnes hea kaasa võtta. Õitsvate potilillede lemmikuks on Jardinis orhideed.

Jardini poodidest leiab alati ka valiku lilleseadeid ning -kimpe. Professionaalsed floristid ja klienditeenindajad aitavad lilledega kaunilt väljendada tundeid, tähistada lähedase tähtpäeva või tuua väikese üllatusega rõõmu igasse päeva!



Jardini e-lillepood www.jardin.ee on avatud 24/7 ning kauneid lilli saab saata peaaegu üle Eesti. Tellimuse vormistamine on kiire ja lihtne: lisa tellimus ostukorvi, esita saaja andmed, tasu internetipangas ja kinnituskiri jõuabki juba sulle ja lillepoodi, kes asub tellimust täitma.

Lilled igaks puhuks leiab firmalt Flowers.ee

Igale olukorrale või tähtpäevale peab lähenema eraldi — iga kimp või lilleõis ei sobi igaks puhuks. Flowersi loominguline meeskond soovitab sobivaimat lahendust. Poes on lai valik sõbralike hindadega lilli, mis on tellitud otse Hollandist.



Suur ja hubane pood asub Mustamäe tee 60, teise poe leiab Muugalt aadressil Altmetsa 1. Kui aga pole aega poodi minna või on soov üllatust teha — saata kaunis kimp kallile kaasale või sõbrale töö juurde-, siis tasub külastada www.flowers.ee e-poodi, kus on suur valik lilli, kingitusi ja lillekorve. Veebilehel tehtud tellimus jõuab kiiresti kohale.