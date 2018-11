Ajakiri GQ nimetas esitennisist Serena Williamsi aasta naiseks, aga ajakirja kaas vihastas fännid välja

Ajakiri teatas oma Twitteri kontol, et Michael B. Jordan, Henry Golding ja Jonah Hill on nende 2018. aasta aasta mehed, aga Serena Williams auhinnati aasta naiseks. Küll aga, aunimetus, mille möödunud aastal sai näitleja Gal Gadot, ei ole Williamsi fänne rõõmustanud.

Miks? Sest Off-White brändi peadisainer Virgil Abloh käekirjaga kirjutatud tiitlil on sõna "naine" kirjutatud jutumärkides.

Mõned kriitikud väidavad, et tegemist võib olla sooviga naerda juttude üle, mis levivad Williamsi soo kohta ega suuda uskuda, et maailmakuulus ajakiri solvas Serenat, kes on pidanud neid kuulujutte juba niigi 20 aastat taluma. "Ajakirjade toimetused on totaalsed katastroofid üle kogu riigi. Ma olen tema eest solvunud," kirjutas üks fänn.

They really put "Woman" in quotes in reference to Serena and no one at the table thought it was a bad idea. I'm speechless. — King Wizard (@ChrisTheHuman_) November 12, 2018

Veel üks inimene kirjutas: "@GQMagazine otsustas panna Serena kaanele naise jutumärkidesse ja ma olen nii solvunud ja tülgastunud."

Teised aga kaitsesid ajakirja, väites, et tegemist on lihtsalt Abloh stiiliga. "Selle kirjutas käsitsi Virgil Abloh Off-White'ist, kes on viimasel ajal kõike jutumärkidesse pannud (vaadake näiteks Serena US Openi riideid, mille ta disainis)," kirjutas üks neist.

i get the @virgilabloh reference but that quotation around woman is weird af and totally uncalled for. https://t.co/6tKReal3CP — Ryan Mitchell (@TheSlayGawd) November 12, 2018

Disainer on tõepoolest kasutanud sama disaini ka limiteeritud kogustes müüdavatel šampanjapudelitel, vatijopedel ja tossudel. Sellegipoolest arvavad mitmed inimesed, et Abloh oleks pidanud selle sõnastuse paremini läbi mõtlema, sest Williamsit on eelnevalt ta soo osas kahtlustatud. "Tsitaadid on tema "teema", aga siiski...," väitis üks tennisesõber.