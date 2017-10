Annabeli vähiravi jaoks vajatud hiigelsumma kogunes kahe päevaga ja kahekordselt!

Täna hommikul kinnitas vähiravifondi „Kingitud elu“ eestvedaja Toivo Tänavsuu, et haruldast vähivormi põdeva Annabeli toetuseks vajalik summa on koos.

Septembris Lagedi kooli esimesse klassi läinud Annabelil avastati mullu novembris üks vihasemaid lapseea pahaloomulisi haigusi — närvisüsteemiga seotud kasvaja neuroblastoom.

Pahalase avastamise hetkeks oli see endale võtnud poole tüdruku rindkerest, painutanud kõveraks selgroo ning surunud kokku ühe kopsu. Haiglasse tõtati kui pealtnäha täiesti tervel lapsel tekkis ühel tavalisel õhtupoolikul ootamatult õhupuudus.

Arstid diagnoosisid kolmanda staadiumi kõrge riskiga vähi. Viimased 10 kuud on väike vaprake veetnud peamiselt haiglas, eemal kodust, väikesest õest, sõpradest ning tavapärasest argipäevast. Kõigepealt sai ta Tallinna Lastehaiglas kuus kuuri keemiaravi, seejärel käis kasvaja eemaldamiseks rindkere operatsioonil. Pärast seda tehti talle Tartu Ülikooli Kliinikumis kõrgdoosi keemiaravi koos luuüdi siirdamisega ning siis läbis ta Tallinnas veel neljanädalase kiiritusravikuuri.

Nüüd on Annabeli viimaseks õlekõrreks efektiivne uus ravim dinutuximaab beta, mille ravi hind on rekordiline — 172 000 eurot. Ehkki ravimiga on pahalase seljatamise tõenäosus lausa 70 protsenti, keeldus haigekassa seda kompenseerimast.Kuna poole sellest summast lubas anda kevadeti Kadriorus pardirallisid korraldav Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit, siis oli vaja juurde koguda 86 000 eurot.

Vähiravifond “Kingitud elu” tõttas appi ja kutsus inimesi üles Annabeli toetama, samuti kajastas lapse lugu eilne “Pealtnägija“ ning raha pisitüdruku raviks saadi kokku kahe päevaga!

„Ma olin algusest peale täiesti kindel, et see raha tuleb, aga et see tuli kokku kahe päevaga ja kahekordselt oli täiesti müsteerium!“ ütles Tänavsuu „Vikerhommikule“. Nüüd on fondil raha ka järgmise sama ravimit vajava lapse toetamiseks.

